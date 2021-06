Val-d'Oise : un homme exécuté par balle dans un parking souterrain

Ce vendredi 4 juin au soir, un homme a été froidement exécuté dans un parking du Val-d'Oise. L'auteur des faits court toujours.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 22h30 dans le parking souterrain d'une résidence privée de Saint-Gratien (Val-d'Oise), où la victime et sa compagne se garaient, selon les informations de la police de Pontoise. Lorsque l'homme, un individu âgé de 33 ans, est sorti du véhicule, «un homme est arrivé, capuché et armé, qui a tiré à plusieurs reprises sur la victime et le véhicule» a expliqué une source policière à l'AFP.

Le trentenaire a tenté de prendre la fuite, en vain. «Il a été rattrapé par le tireur, qui l'a abattu de plusieurs tirs» a ajouté cette source, qui a précisé que le tueur était équipé d'une «arme d'épaule de gros calibre». Il a pris la fuite après avoir abattu sa victime.

La compagne de la victime, témoin de la scène, n'a pas été blessée et a alerté les secours. La police judiciaire a été chargée de l'enquête. Selon les premières informations du parquet de Pontoise, l'homme exécuté était connu des services de police pour des affaires de vol en bande organisée.