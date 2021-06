Il payait pour voir des enfants se faire violer en direct sur internet

Un Français d’une cinquantaine d’années a été condamné il y a quelques jours à Paris à six ans de prison ferme pour complicité d’agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il commandait sur le net des séances de viols d’enfants, qu’il regardait en direct.

L’homme était un «collectionneur» compulsif d'images. Il a été d'ailleurs interpellé à deux reprises, en 2001 et 2016, pour détention et diffusion d'images pédopornographiques (8 millions d'images et 4 millions de vidéos). C'est en examinant ces vidéos que les enquêteurs ont identifié un «live streaming» de viol à distance, qui a conduit à son interpellation en 2019.

Cette pratique de «live streaming» explose depuis la pandémie de coronavirus, a expliqué à l'AFP Véronique Béchu, cheffe du groupe central des mineurs victimes (qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire). Avec la fermeture des frontières, les pédocriminels n'ont en effet plus la possibilité de faire du tourisme sexuel.

15 à 50 euros en fonction du «scénario»

Ces viols de mineurs retransmis en direct sont apparus il y a une dizaine d'années aux Philippines, premier pays producteur de ces séances. Depuis le phénomène s’est étendu en Roumanie, en Afrique ou en Amérique du Sud, essentiellement des pays pauvres. Une «séance» de 40 à 45 minutes coûte 15 euros, une séance de torture 50 euros. «Avec 50 euros aux Philippines une famille peut vivre un mois», a expliqué Véronique Béchu.

Pour le pédocriminel, il suffit de commander et d'acheter en ligne la séance, qu'il suivra en direct sur le net. Il détermine le scénario et peut demander en direct ce qu'il désire. La tâche est très difficile pour les enquêteurs de retrouver ces personnes, car elles passent par le darknet.

Véronique Béchu explique qu'il n'y a «pas de profil type» de ces adeptes. «Cela va de 20 à 85 ans, mais ils sont de plus en plus jeunes. A 99%, ce sont des hommes et quand il y a des femmes, ce sont des couples. Il y a toutes sortes de professions : libérale, fonctionnaire... Souvent, des professions en lien avec des enfants».

Actuellement, le groupe central des mineurs victimes travaille sur une vingtaine de procédures en cours et soupçonne «300 français résidant en France» et qui s'adonneraient à cette pratique.

Pour réprimer le délit de «sextorsion», la loi du 21 avril dernier punit de sept ans de prison et 100.000 euros d'amende le fait pour un adulte d’inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet.