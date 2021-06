Bruno Le Maire : «Il est bon que la réforme des retraites ne tarde pas trop»

Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a affirmé ce dimanche que la réforme des retraites restait «une priorité», après son interruption à cause de la crise sanitaire.

C’était l’un des plus gros projets politiques d’Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. L’ambitieux projet de loi pour la réforme des retraites, qui avait provoqué de vastes mouvements de grève et manifestation fin 2019 et début 2020. Il avait cependant été suspendu en mars 2020 avec le début de la pandémie de Covid-19.

«Il est bon que cette réforme ne tarde pas trop», a estimé Bruno Le Maire sur CNEWS, lors du Grand RDV CNEWS/Europe 1/Les Echos, martelant que le «responsable» de ce dossier reste le Président de la République, seul à même de «définir» le calendrier de cette réforme.

Un peu plus tôt, dans le JDD, le ministre a assuré que pour réduire la dette et le déficit public induits par la crise sanitaire, «il faudra poursuivre les réformes structurelles : la priorité, ce sont les retraites.»

Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a déclaré que cette réforme ne pouvait pas «être reprise en l’état», lors de son déplacement dans le Lot. «La faire maintenant, ce serait ne pas prendre en compte le fait qu’il y a déjà beaucoup de peurs», avait-il admis, en soulignant que dans tous les cas, «ce ne sera pas la même» réforme.

Mais pour Bruno Le Maire, même si le président a été clair sur la difficulté de tenir une telle réforme aujourd’hui, cela «n’exclut pas de tenir compte de la situation individuelle de chacun. Ce n'est pas la même chose de ­commencer sa vie professionnelle à 17 ou à 25 ans, sur un chantier ou dans un bureau. Nous devons concilier efficacité et justice.»

Bruno Le Maire : « Nous avons mis en place des dispositifs pour les plus petites entreprises, on va les accompagner, leur apporter les financements. Pour les plus grandes entreprises, 3 milliards d'euros sont mis à la disposition pour les aider à redémarrer. » #LeGrandRDV pic.twitter.com/ofKwoZjNTB — CNEWS (@CNEWS) June 6, 2021

«Nous avons accepté que la France ait un volume global de travail moins important que celui d'autres grandes nations développées. Le résultat : le niveau de vie des Français par rapport aux pays comme les Etats-Unis et l'Allemagne baisse», a-t-il également assuré sur CNEWS.

Il n’a cependant pas voulu confirmer ou infirmer la mise en place d’un système de retraite par points, système que le gouvernement avait privilégié lors de la présentation de la réforme en 2019.

Selon l'AFP, le chef de l'État devrait d'exprimer à ce sujet au début du mois de juillet, probablement avec l'annonce d'un sommet social. Les syndicats quant à eux craignent, avec les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, que toutes les options soient de nouveau sur la table, et que le gouvernement souhaite, par exemple, une accélération de l'allongement de la durée de cotisation.