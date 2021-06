Meudon : des centaines de personnes mobilisées pour simuler une catastrophe ferroviaire

Entre 22h et 5h du matin, dans la nuit du 6 au 7 juin, la ville de Meudon sera le théâtre d'une catastrophe ferroviaire... fictive. Un exercice de sécurité civile est prévu dans le tunnel situé au niveau de la gare de Meudon-Val Fleury, sur la ligne C du RER.

Il doit permettre à la SNCF de «tester ses procédures internes et d'entraîner les équipes intervenant sur cet ouvrage», précise la préfecture des Hauts-de-Seine. Chaque année, une dizaine de ces exercices est organisée sur l'ensemble du département afin de tester et d'améliorer les procédures d'intervention en cas d'événement grave.

#ExerciceSNCFMeudon La préfecture organise un exercice de sécurité civile à @VilledeMeudon cette nuit entre 22h et 5h du matin



Important déploiement police et secours à #Meudon et alentours pendant tout l'exercice : aucune inquiétude!



infos: https://t.co/9EAKauBk8z pic.twitter.com/5ZLPAbIrKk — Préfet des Hauts-de-Seine (@Prefet92) June 6, 2021

En l'occurrence, l'objectif principal est de «mettre en oeuvre la nouvelle déclinaison du dispositif ORSEC-Nombreuses victimes (Novi)», un plan d'urgence destiné à définir l'organisation permettant de faire face à une catastrophe impliquant un nombre important de personnes au même endroit.

Aussi, la préfecture prévient les habitants afin qu'ils ne s'inquiètent pas face au large déploiement de police et secours prévu. La SNCF, la mairie, le Samu, les pompiers et les policiers seront tous mobilisés, et 90 figurants seront chargés d'incarner les victimes. Au total, plus de 430 personnes seront sur place et une cellule de crise sera mise en place à Nanterre, dans les locaux de la préfecture, afin de «tester la coordination entre les services».

Des drones survoleront sans doute la zone et il sera impossible d'accéder au parking public municipal. Au cours de la nuit, les riverains sont susceptibles d'entendre du bruit et d'apercevoir de la fumée sortant du tunnel du RER. Si c'est le cas, pas d'inquiétude : pour être efficace, l'exercice se doit d'être le plus réaliste possible.