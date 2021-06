Alpes-Maritimes : un candidat du RN aux départementales arrache ses propres affiches électorales

C'est un comportement que l'on n'attend pas de la part d'un candidat aux élections départementales. Mickaël Rosellini, en lice pour le Rassemblement national (RN) dans le canton de Beausoleil (Alpes-Maritimes), a été surpris en train d'arracher des affiches électorales. Les siennes.

Ce sont les images de vidéosurveillance qui l'ont confondu : on peut le voir, notamment le soir du dimanche 6 juin, alors qu'il arrache son propre visage des panneaux de la mairie, du parking et de la place de la Liberté de la ville de Cap-d'Ail.

Mickaël Rosellini est lui-même élu d'opposition au sein de cette commune. Pour les départementales, il est en binôme avec Sandrine Manfredi-Cavallère, membre du conseil municipal de Beausoleil.

Face à cette attitude pour le moins surprenante, Xavier Beck, maire de Cap-d'Ail et lui aussi candidat aux élections, a décidé de porter plainte. Alors que Mickaël Rosellini ne s'est pour l'heure pas exprimé à ce sujet, l'édile explique auprès de Nice-Matin, que «l'affichage sur les panneaux et emplacements prévus à cet effet est garanti par la loi et doit être protégé».

Il cite notamment l'article 17 de la loi du 29 juillet 1881, qui «sanctionne ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré les affiches électorales de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe». Xavier Beck indique ainsi avoir saisi la gendarmerie nationale «afin qu'il soit établi que la liberté d'expression n'a pas été entravée à Cap-d'Ail».