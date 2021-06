Cannes lance un appel à candidatures pour devenir «ambassadeur TikTok de la ville»

C’est la première commune de France à lancer cette initiative visant à unifier des talents créatifs pour valoriser la cité des festivals sur la plate-forme «TikTok» toute l’année.

Les candidats retenus réaliseront plusieurs fois par an du contenu sur ce réseau social autour des grands moments de vie de la destination : festival du cinéma, de la danse, des jeux, saison touristique, expériences de loisirs…

Leur statut d’ambassadeur de la destination leur permettra d’être aux premières loges des événements les plus prestigieux tels que la montée des marches du Festival de Cannes, de CANNESERIES, Festival de Danse Cannes Côte d’Azur France, les avant-premières ou les spectacles organisés au Palais des Festivals.

De nombreuses activités permettront également aux ambassadeurs de se rencontrer et d’échanger «afin de former une réelle équipe et ainsi, incarner la ville et sa diversité», assure la municipalité.

Ces ambassadeurs locaux sont invités à produire du contenu pour la promotion de Cannes sur TikTok.

«TikTok est un réseau social mondial incontournable autour d’une communauté liée par l’art de la danse. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie de promotion de la destination, justifie le maire de la ville David Lisnard. Ces nouveaux ambassadeurs de Cannes joueront un rôle crucial pour faire découvrir la ville et ses événements au plus grand nombre».

Les postulants doivent être azuréens et avoir plus de 18 ans, sans condition de nombre d’abonnés ou d’expérience particulière. Ils doivent avoir la possibilité de se rendre régulièrement sur Cannes pour réaliser des contenus sur la destination toute l’année.

Cannes est déjà présente sur réseaux sociaux avec 15 000 publications par an et une communauté de plus de 400.000 followers.

Candidature : http://bit.ly/CannesHouseTikTok-candidatures