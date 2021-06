Clémentine Autain sur la polémique autour des propos de Jean-Luc Mélenchon : « il n'est pas complotiste»

Clémetine Autain était l'invitée de Laurence Ferrari dans La Matinale sur CNEWS. La députée LFI de Seine-Saint-Denis (93) s'est exprimée sur les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon.

Retrouvez l'interview complète de Clémentine Autain

«Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste», a-t-elle notamment dit.

«Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre», pour «montrer du doigt les musulmans», «tout ça c'est écrit d'avance», avait affirmé Jean-Luc Mélenchon dimanche.

La sortie de Jean-Luc Mélenchon a suscité une série de réactions indignées. Latifa Ibn Ziaten, dont le fils militaire a été tué par Mohammed Merad, a dénonçé des propos «inadmissibles», réclamant du «respect pour les victimes».

«Quand on manie ainsi la démagogie, on ne peut prétendre à devenir président de la Republique», a fustigé la cheffe du groupe PS à l'Assemblée Valérie Rabault, jugeant «inacceptable» de «réduire les atrocités des attentats de Montauban et Toulouse en 2012 à de la machination électorale».

«On est vraiment au-delà de la honte», a aussi réagi la LREM Aurore Bergé sur Twitter.

«Les complotistes anticomplotistes sont de sortie. Ils nient que les assassins font leur coup au moment qui fait parler d'eux. Propos ineptes. À moins que ce soit pour les couvrir», a répondu Jean-Luc Mélenchon, sur le même réseau social, citant comme source d'inspiration un article du Figaro sur «les attentats et faits divers qui ont bouleversé les campagnes présidentielles».