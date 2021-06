Couvre-feu à 23 heures : quel temps fera-t-il le 9 juin ?

La prochaine étape du déconfinement a lieu ce mercredi 9 juin, avec notamment le décalage du couvre-feu à 23 heures, mais aussi l'ouverture des salles de restaurants et des salles de sport. Le beau temps et la chaleur seront au rendez-vous.

Après une semaine marquée par les orages, le soleil va faire son retour dans l’Hexagone, pour le plus grand plaisir des Français qui vont pouvoir profiter un peu plus longtemps des terrasses et des restaurants à compter de mercredi.

Selon les prévisions de Météo France, le temps sera idéal sur une grande majorité du territoire, grâce à l’anticyclone des Açores. Les températures de l’après-midi pourront atteindre 26°C dans le nord et l’ouest de la France, jusqu’à 29°C à Paris. Le sud-est sera marqué par la chaleur, avec des températures allant jusqu’à 32°C à Perpignan, Montpellier et Marseille.

Le soleil sera au rendez-vous mercredi après-midi sur l’ensemble du territoire, avec tout de même quelques nuages à l’est, et de rares averses ou orages dans l’après-midi et la soirée en région PACA, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Des rafales allant de 40 à 50km/h pourront cependant se faire ressentir du côté de Montpellier, Perpignan, Montélimar, et La Rochelle.

La soirée de mercredi sera tout aussi douce, avec les températures toujours assez élevées et du soleil : 26 à Paris, 23 à Rennes, 26 à Lyon, 27 à Bourges, 24 à Strasbourg, et 18 à Brest.

Ce temps estival devrait en plus se poursuivre tout le reste de la semaine, avec des températures encore chaudes le week-end du 12 et 13 juin et du soleil sur la majorité du territoire. Le mercure devrait même continuer à monter la semaine prochaine, avoisinant les 30°C dans de nombreux départements. De quoi permettre aux Français de pleinement profiter d'activités en extérieur, après plusieurs semaines de confinement et un temps qui n’était pas toujours au beau fixe depuis la réouverture.