Déconfinement : couvre-feu, restaurants, pass sanitaire... Ce qui change à partir de mercredi

Déconfinement, acte 3. A partir de ce mercredi 9 juin, les Français retrouveront plus de libertés avec l'assouplissement d'un certain nombre de restrictions liées au coronavirus. Couvre-feu, restaurants, télétravail... Tour d'horizon des principaux changements.

Le couvre-feu décalé à 23h

Après avoir été décalé de 19h à 21h le 19 mai, le couvre-feu sera de nouveau repoussé de deux heures mercredi. Il démarrera désormais à 23h. Il faudra attendre la dernière phase du déconfinement, le 30 juin prochain, pour qu'il soit définitivement levé.

Les bars et restaurants rouverts en intérieur

Une bouffée d'air pour les établissements ne disposant pas de terrasse. A partir de mercredi, les bars, cafés et restaurants pourront de nouveau accueillir des clients en intérieur, avec une jauge limitée à 50 % et des tablées de six personnes maximum.

Quant aux terrasses extérieures, rouvertes depuis le 19 mai, elles pourront retrouver leur capacité d'accueil maximale, le jauge passant de 50 à 100 %, mais toujours avec la limite de six personnes par table.

Le pass sanitaire mis en place dans certains lieux

Mercredi marquera le lancement du fameux pass sanitaire. Sa mise en place s'accompagnera du retour des grands rassemblements pour les événements culturels et sportifs. A partir de mercredi, les théâtres, salles de spectacle, festivals (obligatoirement de plein air et assis) et stades pourront accueillir jusqu'à 5.000 spectateurs (avec une jauge rehaussée à 65 %), avec obligation de présenter un pass sanitaire (attestation de vaccination, preuve d'un test négatif au Covid-19 ou résultat d'un test attestant d'une guérison) au-delà de 1.000 personnes.

La même mesure s'appliquera pour les salons et foires, qui pourront à nouveau se tenir à partir de mercredi, avec une jauge à 50 %.

Le pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour les activités relevant de la vie quotidienne, a fait savoir le gouvernement, soit dans les cinémas - dans lesquels la jauge passera mercredi à 65 % -, les restaurants, les lieux de travail ou les grandes surfaces.

Le télétravail assoupli

A partir de mercredi, le télétravail à 100 % ne sera plus la règle. Ce sera aux entreprises de fixer un nombre minimal de jours de travail à distance par semaine, après concertation avec les salariés. La ministre du Travail Elisabeth Borne a recommandé aux employeurs de passer à un rythme de trois jours de télétravail et deux jours de présentiel, soit la politique qui sera adoptée dans la fonction publique.

Les salles de sport rouvertes

Les salles de sport pourront rouvrir leurs portes à partir de mercredi. La jauge sera limitée à 50 % de la capacité d'accueil. Idem pour les gymnases et les piscines. A noter que les sports de contact ne seront toujours pas autorisés à reprendre.

Des cahiers de rappel mis en place

Pour permettre de mieux identifier les chaînes de transmission du coronavirus, les bars, restaurants et salles de sport devront mettre en place, dès mercredi, un cahier de rappel, numérique ou papier. Concrètement, les clients devront soit donner leurs coordonnées sur un formulaire papier, soit scanner un QR code situé à l'entrée du lieu, grâce à l'application TousAntiCovid et sa nouvelle fonctionnalité, TousAntiCovid Signal. Ils seront ensuite alertés en cas de test positif d'un autre client ayant fréquenté l'endroit au même moment, ou de détection d'un cluster.

Les frontières rouvertes avec un code couleur

A compter de mercredi, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers vont rouvrir, selon des modalités qui varient en fonction de la vaccination et de la situation sanitaire dans chaque Etat. Pour y voir plus clair, les pays ont été classés en trois catégories : vert, orange et rouge. La liste et les conditions d'entrée et de sortie associées sont disponibles sur le site du gouvernement. Les voyageurs en provenance d'un Etat de l'espace européen qui ont été vaccinés contre le coronavirus pourront venir dans l'Hexagone sans test PCR par exemple.