Loi bioéthique : une majorité de Français favorables à la PMA pour toutes

Un sondage qui appuie la loi bioéthique. Alors que le texte est de retour à l'Assemblée nationale ce 7 juin, une enquête d'opinion révélée par l'Ifop pour l'Association des familles homoparentales montre un large soutien des Français envers la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes.

Ainsi, 67% des interrogés se sont dit ouvertement favorables à cette mesure, qui reste la plus importante du projet de loi débattu ce 7 juin. Comme l'explique l'institut de sondage, l'approbation de l'opinion n'a fait qu'augmenter depuis le vote de la loi sur le mariage pour tous en 2013. Avant cette date, 47% des Français se disaient alors ouverts à une telle mesure pour les couples de femmes.

Concernant la Gestation Pour Autrui (GPA), à savoir le recours à une mère porteuse, si le soutien est moindre, 53% des personnes interrogées affirment y être favorables pour les couples homosexuels. Pour les hétérosexuels, le chiffre monte à 66%. Cependant, ce sujet ne fait pas partie du projet de loi bioéthique. En effet, une grande partie de la classe politique ne souhaite pas que cette mesure voit le jour, du parti présidentiel en passant par la France Insoumise, le Rassemblement national ou encore les Républicains.

L'homoparentalité définitivement acceptée ?

Que ce soit pour l'une ou l'autre des mesures, ce sont les interrogés les plus jeunes, ou ceux qui appartiennent aux communautés LGBT+, qui s'avèrent être les plus favorables. Ainsi, 84% des 18-24 sont favorables à l'élargissement de la PMA aux couples de femmes, contre 51% pour les 65 ans et plus. D'un point de vue politique, les sympathisants du parti Les Républicains sont ceux qui y sont le moins ouverts avec 43% d'avis défavorables. Il s'agit du seul mouvement politique qui n'obtient pas une majorité d'approbation sur le sujet.

Plus globalement, l'Ifop insiste sur la vision de l'homoparentalité depuis quelques années. En 2014, 61% des Français considéraient qu'un couple d'homosexuels vivant avec ses enfants était une «famille à part entière». Aujourd'hui, ce chiffre atteint 70%. Une preuve que cette question est de moins en moins un débat dans notre société.