Morbihan : un ado de 17 ans soupçonné d'avoir mortellement poignardé son père

Un adolescent de 17 ans est soupçonné d’avoir mortellement poignardé son père, dans la nuit de samedi à dimanche à Ploeren (Morbihan). Le jeune homme a été placé en garde à vue.

Les parents étaient en instance de séparation, a rapporté Ouest-France. Le fils s’est rendu au domicile de ses parents et une dispute a eu lieu entre lui et son père. Durant celle-ci, l’ado se serait emparé d’un couteau et aurait mortellement touché l’homme de 45 ans.

«La mère n’était pas présente au moment des faits», a précisé auprès du média régional François Touron, procureur de la République. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une «affaire gravissime et sensible» qui plongeait «une famille dans une grande détresse».

L’enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Vannes.