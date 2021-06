Régionales en Hauts-de-France : Xavier Bertrand reste en tête des intentions de vote

Vers une nouvelle victoire pour Xavier Bertrand ? La tête de liste pour les Républicains et l'UDI reste en tête des intentions de votes pour les élections régionales du 20 et 27 juin prochain, selon un sondage Opinionway réalisé pour CNEWS et dévoilé ce 7 juin.

Le président de la région sortant augmente même très légèrement son avance par rapport à la semaine dernière, puisqu'il est crédité de 34% des intentions de vote, prenant une très courte avance de 3 points sur son principal rival, à savoir Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Ce dernier a perdu un point par rapport à la précédente enquête CNEWS/Opinionway.

Derrière ce duel, deux candidats semblent en mesure de pouvoir atteindre les 10%, synonyme de qualification pour le deuxième tour. La tête de liste Karima Delli, soutenue par la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et Europe Ecologie - Les Verts, pourrait obtenir 17% des voix, soit le même score qui avait été observé lors du précédent sondage. Laurent Pietraszewski, qui mène la liste de la majorité présidentielle, gagne, lui, un point pour atteindre les 12% d'intentions de vote. L'intervention de plusieurs ministres dans la campagne de celui-ci n'aura pas permis de drastiquement changer la donne.

Trois listes restent en dessous de la barre fatidique des 10 % : Eric Pecqueur pour Lutte ouvrière avec 2%, José Evrard pour Debout la France avec 3% et Alexandre Audric pour le parti des Citoyens européens avec 1%.

Un deuxième tour promis à Xavier Bertrand ?

À noter que Xavier Bertrand domine pour le moment les débats grâce à sa popularité chez les 65 ans et plus : 53% de ces derniers disent vouloir voter pour le candidat à la prochaine présidentielle, contre seulement 12% des moins de 35 ans. Ses opposants Karima Delli et Sébastien Chenu, comptent respectivement 29% et 40% des intentions de vote chez les plus jeunes.

Au second tour, en cas de quadrangulaire, les chiffres évoluent peu en raison des très faibles chiffres réalisés par les plus petits partis. Ainsi, d'après le baromètre Opinionway, Karima Delli et Laurent Pietraszewski obtiendraient le même score qu'au premier tour. Seuls Xavier Bertrand et Sébastien Chenu progresseraient de 3 points chacun. Le premier sortirait donc vainqueur avec 37% des voix contre 34% pour le second.

Si Laurent Pietraszewski ne parvient pas à se qualifier pour le deuxième tour, la majorité des voix semblent se reporter en direction de Xavier Bertrand. Celui-ci est ainsi crédité de 47% des intentions de vote dans un tel scénario, quand Sébastien Chenu reste à 34%. Il ne reste plus que deux semaines aux candidats pour consolider ou renforcer leurs soutiens avant la tenue du premier tour.