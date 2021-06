Suspendu de l'Eglise pour une histoire amoureuse, un prêtre s'inscrit à Pôle emploi

Lumière sur un tabou de l'Eglise. Un prêtre des Lilas (Seine-Saint-Denis) a été suspendu par son évêque le mois dernier pour avoir enfreint son engagement au célibat en menant une relation amoureuse avec une femme. Son retour à la vie civile l'a mené à Pôle emploi, où il s'est inscrit pour retrouver un travail.

Au Parisien, qui a raconté son histoire dans un article paru samedi, le père Marc Fassier explique avoir eu son premier rendez-vous téléphonique avec sa conseillère Pôle emploi le 3 juin dernier et avoir rencontré de premières difficultés. «On n’existe pas socialement. Elle n’a pas trouvé "prêtre" dans ses catégories professionnelles et a dû forcer le logiciel», relate-t-il au quotidien régional.

En couple en secret avec une femme, Ingrid, depuis trois ans et demi, l'homme de 43 ans a été frappé le 10 mai dernier d'une sanction pénale du droit canonique catholique, appelée «suspense a divinis», qui lui interdit d’exercer son ministère et d’administrer les sacrements, tels que célébrer la messe, baptiser ou confesser.

Si son évêque est au courant depuis un an, via un courrier anonyme de délation, de la relation amoureuse du père Marc Fassier - ce qu'il avait décidé de cacher jusque-là -, il n'a pas apprécié que le curé s'épanche - anonymement - sur son histoire dans un podcast diffusé le 31 mars. Il estime que, dans ce programme, il «déclare publiquement attenter au canon 1395 paragraphe 1», un article du droit catholique, et le relève de ses fonctions.

Une éviction «très violente»

Une éviction jugée «très violente» par Marc Fassier, qui avait prévu de quitter l'Eglise «en douceur», de son propre chef. Après cela, le quadragénaire est également écarté de l'Institut catholique de Paris, où il enseignait.

S'il se dit malgré tout «heureux» d’être libéré de la «clandestinité», l'ex-prêtre garde une dent contre l'Eglise. Privé d'allocations chômage, il souhaite porter son cas devant la justice pour que son exclusion soit reconnue «comme un licenciement». «L'Eglise se réfugie dans son exception canonique. Elle s’autorise ce qu’aucune entreprise ne peut s’autoriser alors qu’elle prêche la morale. C’est un abus de pouvoir», dénonce-t-il. Diplômé de Sciences Po et docteur en théologie, Marc Fassier est désormais à la recherche d'un poste de professeur en éthique de l’entreprise dans une grande école.