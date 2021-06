Moselle : un lycéen meurt après une chute de trois étages dans son établissement

Un adolescent âgé de 17 ans est mort ce mardi matin après une chute de trois étages du lycée Fabert, situé à Metz (Moselle).

Il pourrait s’agir d’un acte volontaire, a rapporté Le Républicain Lorrain. Le drame s’est déroulé vers 7h30. Les secours ont transporté la victime, en arrêt cardio-respiratoire, au CHR de Metz-Thionville où son décès a été constaté.

Les cours n’ont pas été arrêtés dans l’établissement scolaire, mais une cellule psychologique a été ouverte, a précisé le quotidien régional.

Sur Twitter, le maire de Metz, François Grosdidier a partagé son «effroi et (son) émotion suite aux deux défenestrations à #Metz, lycée Fabert et immeuble Ste-Barbe, non liées mais quasiment simultanées. Compassion et soutien de la Ville de Metz aux familles, aux collégiens et lycéens sous le choc et à la grande communauté de l'#EducationNationale».

En effet, à peu près à la même heure ce mardi matin, une femme de 47 ans morte à Metz suite à une défenestration.