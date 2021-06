Cher : disparition inquiétante d'une adolescente de 16 ans, un appel à témoins lancé

Les gendarmes du Cher ont lancé un appel à témoins après la disparition jugée «inquiétante» d’une adolescente de 16 ans.

Ils indiquent que la jeune fille a quitté son domicile de la commune de Nérondes mardi soir, vers 22 heures. Restée sans nouvelles, la famille a alors sollicité la gendarmerie pour la retrouver.

[Appel à témoins]



Sur sollicitation de sa famille, la Gendarmerie du Cher recherche cette jeune fille de 16 ans.



Elle a quitté son domicile de Nérondes-18 hier dans la nuit, vers 22h00 (nuit du mardi 08 au mercredi 09 juin 2021).



1/3 pic.twitter.com/PfIaDm9fGC — Gendarmerie du Cher (@gendarmerie_018) June 9, 2021

Ils indiquent que l’adolescente mesure 1,58 m, est de corpulence normale et a les yeux et les cheveux marron. Elle était habillée d’un haut gris, avec l’inscription «BLACK», d’un pantalon noir et de baskets blanches.

Ce mercredi après-midi, la gendarmerie était toujours à sa recherche. «Les recherches entreprises n'ayant pas encore permis de la retrouver, sa disparition revêtant un caractère inquiétant, sommes autorisés à solliciter votre éventuel témoignage», indiquent-ils.

Toute personne ayant des informations ou renseignement concernant cette disparition est invitée à contacter la gendarmerie au numéro 17.