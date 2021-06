Le maire d'Antibes Jean Leonetti rétablira-t-il la paix chez Les Républicains ?

Ce mercredi, le président du parti Christian Jacob devrait confier au maire d'Antibes Jean Leonetti la mission de chapeauter le processus de désignation de leur candidat à la présidentielle. Une décision qui intervient au moment où le parti est toujours divisé entre ceux qui plaident pour l'union des droites avec l'extrême droite et ceux qui envisagent de soutenir d’emblée Emmanuel Macron.

Il est considéré comme un «sage» au sein du parti. À 72 ans, le maire d'Antibes devrait être désigné par le comité stratégique des Républicains pour organiser le mode de désignation du candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle de 2022. Ce n’est pas la première fois que le parti fait appel à ce cardiologue pour apaiser les tensions au sein des Républicains. Jean Leonetti avait déjà assuré l'intérim à la tête du parti entre juin et octobre 2019. Celui qui occupe depuis un quart de siècle le fauteuil de maire de la cité des remparts devra réussir à calmer les impatiences des uns et des autres.

Eviter un match Macron-Le Pen

Une mission qui s’annonce délicate alors que le parti a été secoué par la question des accords aux régionales avec la République en Marche notamment en Paca et par des prises de position trés droitières de plusieurs élus.

Jean Leonetti attribue une grande partie de ces secousses à «l'absence d'une autorité qui organise et fédère».

La direction de LR qui ne veut pas de primaire, au risque selon elle de raviver les tensions mortifères, compte attendre l'automne pour désigner son candidat afin d’éviter un match Macron-Le Pen.