Le youtubeur Papacito visé par une enquête pour provocation au meurtre

Après la diffusion d’une vidéo dimanche soir, supprimée depuis, où il simule l’attaque d’un électeur de la France Insoumise, le youtubeur Papacito est désormais visé par une enquête pour provocation publique au meurtre.

L’enquête a été ouverte ce mercredi par le parquet de Paris pour «provocation publique non suivie d'effet à la commission d'atteintes à la vie ou à l'intégrité des personnes». Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Dans cette vidéo, que le youtubeur d’extrême droite voulait «humoristique», un mannequin représentant un électeur de Jean-Luc Mélenchon qui se fait tirer dessus avec des armes à feu, et larder de coups de couteau.

Sa diffusion a soulevé de vives réactions, notamment du côté de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un «appel au meurtre» et a annoncé porter plainte. Le Premier Ministre Jean Castex a également déclaré que le gouvernement «condamnait sans réserve et de la manière la plus ferme» cette vidéo.

Pourtant, dans un entretien diffusé ce mardi sur la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles, Papacito déclare très clairement qu’«il n’y a, dans la vidéo, absolument aucun appel à tirer sur des gens de gauche, et encore moins sur Jean-Luc Mélenchon (…) Jamais je ne me serais permis quelque chose comme ça.» Il explique avoir simplement voulu montrer quels seraient les «résultats de la politique» d’extrême gauche, qui prône selon lui «le désarmement de la police» et «la fin des frontières», en cas d’attaque terroriste. Il revendique enfin le caractère extrêmement «provocant» de la mise en scène.