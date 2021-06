Comment regarder l'éclipse de ce jeudi en toute sécurité

Ce jeudi 10 juin, les plus chanceux pourront observer une éclipse solaire. Mais attention, il convient de respecter quelques règles simples pour regarder ce spectacle astronomique en toute sécurité.

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Et, si tant est que le ciel soit dégagé au moment crucial, le spectacle pourrait être impressionnant. L'éclipse partielle sera visible en France, particulièrement dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les régions du nord de la métropole, entre 11h et 13h. Le point d'orgue est prévu entre 11h55 et 12h20

Comment observer l’éclipse sans prendre de risque ?

Il est indispensable de se munir de lunettes spécialisées pour regarder directement les deux astres. Elles sont disponibles dans les magasins d’astronomie ou d’optique.

Pour ceux qui n’en possèdent pas, il est possible d’observer l’éclipse de manière indirecte, en se plaçant dos au soleil avec une feuille blanche. La lumière passée à travers les trous d’une passoire ou d’un écumoir dessinera sur la feuille blanche la forme de l’astre.

Enfin, l’éclipse peut être observée depuis son ordinateur. Il sera en effet possible de suivre le phénomène en direct sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de Paris.

Que ne faut-il surtout pas faire sous peine de se blesser ?

Regarder l’éclipse à l’oeil nu est à exclure. Exit aussi les lunettes de soleil classiques, dont la protection est insuffisante, ainsi que les instruments d’optique tels que les jumelles et les appareils photos. Enfin, les recettes artisanales, comme regarder à travers une radiographie, sont encore et toujours déconseillées.

En cas de non-respect de ces règles, les conséquences peuvent être dramatiques. En effet, sans protection adaptée, l’observation de l’éclipse peut causer des dégâts sur la cornée ou la rétine. Dans le premier cas, une inflammation peut se déclarer. Dans le second, la vue peut être irrémédiablement altérée, avec une baisse de la vision centrale et de la perception des couleurs, ou l’apparition de tâches sombres dans le champs de vision.