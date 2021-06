Istres : le mobil home disparaît de son jardin, il le retrouve dans un camp de gens du voyage

Ils sont allés jusqu’à pénétrer dans son jardin pour lui voler son mobil home. Quatre personnes de la communauté des gens du voyage ont été placées en garde à vue en début de semaine, après avoir été surpris par la police dans le logement portatif, transporté dans leur camp.

Le propriétaire du mobil, âgé de 56 ans et habitant à Istres (Bouches-du-Rhône), avait en effet eu la désagréable surprise, en se levant le 31 mai, de remarquer que le terrain de son pavillon était anormalement vide. Et pour cause, sa petite habitation transportable venait d’être dérobée, rapporte Actu17.

Après avoir porté plainte au commissariat, il avait demandé à son voisin de visionner les images captées par son installation de vidéosurveillance. De quoi se faire une idée plus précise des malfrats. Durant plusieurs jours, il a sillonné la région en voiture, jusqu’à se trouver devant un camp de gens de voyage, à Fos-sur-Mer, commune voisine. Et c’est là qu’il a retrouvé son bien.

La police a donc été prévenue et a pu intervenir, lundi dernier. En entrant dans le mobil home, les agents ont découvert la présence de quatre jeunes hommes. Tous ont été interpellés et placés en garde à vue.