Régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Thierry Mariani toujours en tête des intentions de vote

Il continue de creuser l’écart. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la liste du Rassemblement national, conduite par le député européen Thierry Mariani, est toujours en tête des intentions de vote pour les élections régionales du 20 et 27 juin prochains, selon un sondage Opinion Way pour CNEWS dévoilé ce vendredi 11 juin.

D’après cette étude, réalisée cette semaine auprès d’un échantillon de 1067 personnes inscrites sur listes électorales de PACA, l'ancien député du Vaucluse serait crédité de 43% des voix au premier tour, soit un point de plus depuis la semaine dernière.

Il reste ainsi largement devant la liste des Républicains, du MoDem et d'Agir conduite par le président sortant de la région PACA Renaud Muselier, qui stagne avec 32% de intentions de vote, soit 11 points de moins que Thierry Mariani, rallié à Marine Le Pen depuis janvier 2019.

Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, la liste d'union de la gauche (EELV, PS, PC et Génération.s) dirigée par Jean-Laurent Félizia compléterait le podium en raflant 17% des voix, soit 1 point de plus par rapport au dernier sondage.

Aucune des autres listes représentées ne passerait la barre des 10%, soit le seuil minimum pour que leur chef de file soit présent au second tour, en sachant que 23% des personnes sondées n'ont pas exprimé d'intention de vote.

populaire chez les 35-49 ans et les CSP-

Dans le détail, ceux qui voteraient le plus pour Thierry Mariani sont les 35-49 ans (47%, contre 26% pour Renaud Muselier) et les retraités. En effet, il recueillerait 44% des voix chez les électeurs de plus de 65 ans (contre 25% pour le président sortant de PACA).

Autre enseignement de ce sondage, l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy aurait le score le plus élevé chez les CSP- (60% des intentions de vote Vs 22% pour la liste menée par Renaud Muselier).

Et sans surprise, ce sont les partisans du Rassemblement national (RN) qui lui font le plus confiance (94% auraient voté pour lui) et 38% des sondés se disant proches des Républicains (LR).

Au second tour, dans l'hypothèse d'une triangulaire avec présence de la liste d'union de la gauche, celle du RN obtiendrait 46% des voix. Celle des Républicains, du MoDem et d'Agir de Renaud Muselier arriverait deuxième (33%).

La liste de Jean-Laurent Félizia serait troisième avec 21% des voix. Mais là encore, il faut noter que 25% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.

Dans l’hypothèse d’un duel sans présence de la liste d'union de la gauche, Thierry Mariani l’emporterait en recueillant 52% des votes, contre 48% pour Renaud Muselier, soit un score inchangé par rapport au sondage précédent. Toutefois, il est bon de noter que, ici, 34% des sondés n'ont pas exprimé d'intention de vote.