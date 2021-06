Toulouse : un tueur déjà condamné agresse deux femmes et revient avec une machette

Une rencontre effrayante. Deux femmes ont été agressées à Toulouse (Haute-Garonne) la semaine dernière, par un homme qui les a frappées à coups de poing puis est allé s’armer d’une machette.

Il s’en était d’abord pris à la conductrice d’un scooter, qu’il avait failli renverser. Ne supportant pas ses remarques, il l’avait insultée et frappée. Une autre femme, qui se trouvait sur les lieux, a également reçu des coups de poing et des claques, rapporte La Dépêche. Des passants sont intervenus pour calmer l’agresseur et le faire partir.

Cependant, quelques instants après, il est revenu avec une machette. L’homme ne s’en est heureusement pas servi et s’est en allé. C’est alors qu’il a été repéré par des policiers, qui l’ont vu griller un feu rouge. Après l’avoir arrêté, les agents ont remarqué sa forte alcoolisation (2,44 grammes par litre de sang), son absence de permis et d’assurance, mais surtout la présence de la machette sur le siège passager.

Il y a 20 ans, un coup de couteau dans la tête

Le lien avec le signalement de l’agression qui leur est fait est alors rapidement effectué, et le conducteur est arrêté. Les enquêteurs se sont alors rendu compte que l’homme est connu de leurs services et de la justice. En 2001, il avait en effet été condamné pour «violences volontaires avec arme ayant provoqué la mort sans intention de la donner». Déjà alcoolisé à l’époque, il avait mis un coup de couteau dans la tête d’un quinquagénaire lors d'une altercation avec un quinquagénaire qui s'était plaint du bruit que faisait la bande du tueur.

Alors qu’il devait être jugé lundi en comparution immédiate, il a demandé un délai pour préparer sa défense. Il a été incarcéré en attendant son prochain procès. Les deux femmes qu’il a agressées se sont vu prescrire trois jours d’ITT chacune.