Deux pères parcourent la France à vélo pour leurs fils décédés d'un cancer pédiatrique

Les deux papas se sont rencontrés il y a cinq ans au sein du service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital L’Archet de Nice, où leurs fils respectifs Léo et Pierre sont décédés du cancer à l’âge de 18 et 15 ans.

Mickaël Chanoyan et Frédéric Colomb sont arrivés jeudi aprés-midi à bicyclette devant l’hôpital, escortés par les membres de plusieurs clubs cyclistes azuréens. Accueillis en héros, les deux Niçois venaient de traverser la France à l’issue d’un périple de 1.600 kilomètres à vélo en mémoire de leurs fils. Deux adolescents prénommés Léo et Pierre qui s’étaient liés d’amitié à l'hôpital L’Archet et sont décédés, en 2017, à l’âge de 18 ans et 15 ans, d'un cancer pédiatrique.

«Nos enfants ont été une source d’inspiration et de courage»

Partis le 22 mai dernier de Saint-Malo, les deux pères ont pédalé 80 kilomètres chaque jour et dormi chez l’habitant. Ils ont également visité plusieurs hôpitaux à Nantes, Bordeaux, Toulouse ou encore Montpelier afin de soutenir les enfants malades, partager leur expérience auprès de leurs parents et sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de la recherche en oncopédiatrie.

«Tout au long de ce voyage, des gens nous ont dit que nos enfants auraient été fiers de nous, expliquait Mickaël Chanoyan. C’est nous qui sommes fiers d’eux. Nos enfants ont été une source d’inspiration et de courage.»

10.000 euros ont été récoltés par les deux papas au cours de leur périple. Une partie de cette somme sera consacrée à l'accompagnement des familles et une autre versée à l’association Léo présidée par Delphine Chanoyan, la mère de Léo. Une association qui a été créée pour honorer le nom et les valeurs de l’adolescent tout en faisant vivre sa devise : «Ne jamais rien lâcher.»

Sur 2 500 enfants malades, 500 meurent chaque année, en France.