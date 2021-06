Puy-de-Dôme : du cannabis était vendu en grande surface

Les gendarmes de la brigade de Volvic (Puy-de-Dôme) n’en ont pas cru leurs yeux. Une grande surface locale a mis en vente, le 28 mai dernier, 200 plants étiquetés «cannabis».

Alertés, ils se sont rendus dans le magasin pour rapidement retirer la marchandise des rayons. Après enquête, ils se sont aperçus que ce sont au total 400 plants d’origine italienne et portant l’inscription «cannabis» qui auraient été revendus par un fournisseur. Sept établissements différents s’en étaient procurés.

Les militaires sont donc aller récupérer chaque plant. Une partie a été détruite, l’autre a été envoyée «en analyse pour définir la nature exacte de la variété saisie, et notamment quantifier la présence de THC, caractérisant la nature stupéfiante des produits appréhendés», décrivent-ils dans un communiqué relayé par France 3.

Ils ont également interrogé les grossistes et revendeurs ayant pris part à cette commercialisation. «Si chacun sait que les stupéfiants sont interdits à la vente et la détention, il est rappelé que le commerce de tout produit dérivé du chanvre doit respecter la réglementation en vigueur, et que la vente de toute plante désignée comme «cannabis» est strictement prohibée en France», a prévenu la gendarmerie.

L’enquête est toujours en cours.