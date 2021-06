Régionales en Ile-de-France : un week-end de meetings pour les candidats

C'est la dernière ligne droite avant le premier tour des élections régionales, qui aura lieu le dimanche 20 juin prochain. Dernier week-end oblige, la plupart des candidats seront sur le terrain ce week-end et tiendront leur premier meeting.

L'allègement des restrictions sanitaires le permet, les candidats vont pouvoir tenir leur tout premier grand rassemblement. Une occasion sur laquelle ont sauté bon nombre d'entre eux, et ce, pendant tout le week-end. Après un premier débat officiel sur France Info, les principaux candidats aux régionales en Ile-de-France vont maintenant s'affronter chacun devant leur public.

Un meeting numérique et d'autres sur le terrain

D'Audrey Pulvar (Île-de-France en Commun), qui tiendra un meeting numérique, vendredi 11 juin à 19h, à Julien Bayou (EELV) qui présidera une grand meeting, samedi 12 juin à 16h, à Wonderland (20e), en passant par Laurent Saint-Martin (LREM) qui accueillera son public au Parc floral du Bois de Vincennes (12e), samedi 12 juin à 17h.

Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement National, tiendra lui aussi une réunion publique ce samedi 12 juin, à Mormant (77). La première organisée par le RN depuis près d'un an. «On renoue enfin avec le terrain. L'idée est de mobiliser nos électeurs 8 jours avant le scrutin», a fait savoir celui qui arrive deuxième dans les sondages au Figaro.

Quant à la présidente sortante, Valérie Pécresse (Libres !) enchaînent les visites de terrain et les «meetings de proximité», comme hier à Maisons-Alfort (94) et ce vendredi 11 juin au Blanc-Mesnil (93). Le lendemain, samedi 12 juin, celle qui est candidate à sa réélection et favorite des sondages présentera son programme sport, à Clichy-la-Garenne (92).

Enfin, Clémentine Autain tiendra a son tour un grand meeting de campagne, place Jean Jaurès à Montreuil (93) où elle est députée, dimanche 13 juin à 15h. Non sans péripétie. En effet, la tête de liste Pouvoir Vivre en Ile-de-France (PC) s'était récemment insurgée contre un décret limitant la jauge des réunions publiques à 50 personnes, qui l'empêchait initialement de tenir ce meeting.