Lorsque les températures dépassent les 30 degrés, trouver le sommeil peut être un vrai casse-tête. Voici donc quelques conseils pour tenter de se rafraîchir avant d’aller dormir.

Bien préparer sa chambre en amont

Il est impératif de bien préparer sa chambre en amont pour espérer pouvoir passer une nuit au frais. Pour cela, pensez à bien aérer votre espace au petit matin, quand les températures sont encore basses, puis fermez les volets ou rideaux pendant les heures chaudes de la journée. Garder sa chambre dans la pénombre permet d’y limiter la chaleur !

Dès que le soleil sera couché, et que l’air se sera refroidi, vous pouvez de nouveau ouvrir vos fenêtres pour aérer et rafraîchir la chambre, avant d’aller vous coucher. Si cela est possible, vous pouvez même garder une fenêtre entrouverte durant la nuit, pour conserver un courant d’air frais.

Prendre une douche avant d'aller dormir

En plus de vous rafraîchir, une bonne douche juste avant le coucher vous détendra et vous mettra en bonne condition pour dormir. Attention cependant à ne pas prendre une douche trop froide ! Cela peut s’avérer contre-productif. En effet, au contact de l’eau fraiche sur la peau, le corps humain va réagir en produisant de la chaleur, pour se protéger. Vous aurez donc encore plus chaud qu’avant. Privilégiez donc de l’eau tiède. Vous pouvez cependant ne pas vous essuyer à la sortie de la douche et vous glisser encore mouillé sous vos draps : vous garderez ainsi la sensation de fraicheur.

Éteindre ses appareils électriques

Pour éviter d’augmenter la température de votre chambre, mieux vaut éteindre ses appareils qui consomment de l’électricité, quand vous ne vous en servez pas. Cela vaut par exemple pour les ordinateurs, les box internet, les chargeurs de téléphone, qui restent souvent allumés en continu, et produisent de la chaleur. Évitez également d’allumer toutes les lampes de votre intérieur.

Humidifier et ventiler sa chambre

En s’évaporant, l’eau absorbe l’énergie thermique. Pour rafraîchir son intérieur, il est donc possible d’exploiter cette propriété ! Vous pouvez par exemple humidifier vos draps ou vos rideaux, faire sécher votre linge humide dans votre pièce (plutôt que dans le sèche-linge). Il faut cependant bien ventiler et aérer sa pièce (quand la température extérieure baisse), pour ne pas saturer l’air de votre chambre en vapeur d’eau.

Si vous disposez d’un ventilateur, vous pouvez aussi étendre un linge humide devant, ou même y placer des bouteilles d’eau glacée. Cela permettra également de rafraîchir la pièce. Évitez cependant de placer le ventilateur trop proche de vous lorsque vous dormez pour ne pas attraper froid. Attention aussi avec les climatiseurs : un trop grand décalage de température entre extérieur et intérieur peut provoquer des chocs thermiques, et une température trop fraîche peut aussi vous faire tomber malade. Il est conseillé de régler sa climatisation à une température inférieure de 5 à 8 degrés par rapport à la température extérieure, pas plus.

Manger léger !

Certains aliments sont à privilégier lors des périodes de fortes chaleurs. C’est notamment le cas des aliments riches en eau, comme le concombre, le melon, les tomates, ou la pastèque, qui vous aideront à rester hydraté. Il faut éviter les plats trop gras et trop sucrés, qui perturbent et fatiguent le système digestif, et qui peuvent troubler le sommeil. Misez plutôt que des plats légers, frais, comme des salades ou des soupes froides, et des yaourts ou fruits en dessert.

Les boissons sucrées, comme les sodas, sont peu recommandées lors de la canicule. Il est également déconseillé de consommer de l’alcool, car il déshydrate et peut aussi provoquer des insomnies, troubles digestifs etc.

Privilégier les vêtements et draps en coton

Rien de tel pour bien dormir que de se coucher dans des draps bien frais. Pour cela, privilégiez toujours des tissus comme le coton ou le lin, plutôt que des matières synthétiques, qui collent à la peau. Les matières naturelles permettent de bien faire circuler l’air, et absorbent mieux la transpiration. Misez aussi sur ces tissus pour vos vêtements de nuit. Il est d’ailleurs conseillé de se vêtir même pendant la canicule, plutôt que de dormir dans le plus simple appareil, car un t-shirt ou une chemise de nuit permet aussi d’absorber la transpiration, et ainsi d’avoir moins chaud.