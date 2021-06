DIRECT – Manifestation contre l’extrême droite : environ 37.000 manifestants en France dont 9.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur

Plusieurs syndicats et associations ont lancé un appel à manifester ce samedi 12 juin «pour les libertés et contre les idées d'extrême droite». Suivez l’évolution de la situation en direct.

18h58

Plus de 37.000 personnes ont manifesté samedi en France contre l'extrême droite au cours de 119 défilés, dont 9.000 personnes à Paris, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur et de la Préfecture de police de Paris.

Les organisateurs ont eux comptabilisé 150.000 participants dans toute la France, dont 70.000 dans la capitale. Les rassemblements se sont déroulés sans incident, excepté dans la capitale où le patron de LFI et candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a reçu de la farine sur le visage au départ de la manifestation.

17h15

9.000 personnes étaient présentes pour la marche contre l'extrême droite dans les rues de Paris ce samedi, selon les chiffres communiqués par la préfecture.

14h10

Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, présent sur la place Clichy, a été enfariné. «Je n'ai pris que de la farine, tout va bien, je suis vivant», a-t-il réagi.

«Il y a une grande tension. Là, je ne sais pas quel était le motif de me jeter de la farine dessus», a-t-il ajouté.

13h49

Selon la police, un peu avant 14h, la marche rassemblait 800 personnes. Un chiffre qui pourrait évoluer au fil de la journée.

13h00

Militants politiques et syndicaux, activistes écolos et associatifs de divers secteurs défilent ensemble samedi dans 140 villes de France «pour les libertés et contre les idées d'extrême droite».

A Paris, la marche dite des «des libertés» partira à 14h00, place de Clichy, pour rejoindre la place de la République.