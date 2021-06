Ile-de-France : vers une dégradation de la qualité de l'air cette semaine ?

Les prévisions sont mauvaises pour aujourd'hui et demain. Jugée «dégradée» par Airparif ce lundi 14 juin, la qualité de l'air devrait rester «dégradée» en Ile-de-France mardi 15 juin, avec un front d'air pollué qui se déplace vers l'est de la région.

«Le maintien de conditions estivales (fortes températures, ensoleillement, vent faible) induira une augmentation des concentrations en ozone», a ainsi expliqué l'Observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France, Airparif. De fait, ce lundi, la qualité de l'air sera donc «mauvaise à dégradée» sur la partie ouest de la région, et moyenne sur le reste de l'Ile-de-France.

Et la perturbation devrait se maintenir mardi, en se décalant un peu vers l'est. Si l'Essonne était particulièrement touchée ce lundi avec une qualité de l'air jugée «mauvaise» par Airparif, ce front d'air pollué se déplacera vers l'est, principalement vers le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne.

Pas de circulation différenciée à ce stade

Pour l'instant, aucune instruction n'a été donnée concernant une éventuelle mise en place de la circulation différenciée en Ile-de-France. Celle-ci pourrait néanmoins être décrétée par la préfecture de région dans les prochaines heures, avec une possible gratuité du stationnement payant à Paris, ainsi que la mise en place du forfait anti-pollution dans les transports franciliens.

A noter également que jusqu'au vendredi 18 juin, la prévision du risque allergique est jugée «très élevée» dans la région. Selon Airparif, le risque d'allergie est «maximal avec les pollens de graminées», mais «faible pour les pollens d’urticacées, d’oseille et de plantain» et «nul pour les pollens de pin».