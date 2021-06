Météo : de fortes chaleurs cette semaine, avec risques d’orages

L’été approche à grand pas, et de fortes chaleurs vont se faire ressentir toute la semaine sur l’ensemble du territoire, avec tout de même le retour des orages dès jeudi.

Après un week-end très ensoleillé, où un maximum de 36,2 °C a été enregistré à Perpignan ce dimanche, les températures vont légèrement diminuer mais rester bien au-dessus des normales de saison. La chaleur et le soleil vont dominer les premiers jours de la semaine.

Dans les Pyrénées Orientales, ce 13 juin, le mercure est déjà monté jusqu'à 36.2 °C (maximum provisoire) à #Perpignan. Avant une dernière décade de juin, seule l'année 2003 avait atteint ce niveau de chaleur (36,5 °C le 15 et 20 juin 2003). #VigilanceJaune #Canicule — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 13, 2021

Ce lundi matin, les températures seront déjà élevées sur la moitié sud de la France : 22 °C à Limoges, 22 à Lyon, 21 à Biarritz, 24 à La Rochelle, et même déjà 28 attendus à Perpignan. Sur la moitié Nord, les températures sont plus fraîches mais restent douces, avec 20 °C à Paris, 19 à Metz, 18 à Lille ou encore 21 à Rennes.

Ce lundi après-midi, les températures vont dépasser les 30 °C dans presque toutes les régions, et le soleil règnera en maître. Une météo très estivale et de fortes chaleurs qui devraient se prolonger demain et mercredi, avant l’arrivée d’épisodes orageux à partir de jeudi : toute la moitié ouest de la France aura des risques d’orages à partir de jeudi après-midi.

Vendredi, des averses orageuses auront lieu sur l’ensemble du territoire, ce qui fera chuter les températures, qui resteront malgré tout plutôt élevées, avec 27 °C à Perpignan, 26 à Lyon, 28 à Ajaccio, 22 à Reims, ou encore 28 à Strasbourg. Des averses qui devraient cependant persister les jours suivants.

La semaine prochaine, la météo devrait donc être plutôt perturbée, avec des températures plus proches des normales de saison.