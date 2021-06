Bac 2021 : dates, résultats, Grand oral… Tout ce qu’il faut savoir

Le début du baccalauréat approche à grands pas. La première épreuve a lieu ce jeudi 17 juin, alors que l’examen sera marqué par la pandémie de Covid-19. Dates, modalités d’évaluation, grand oral… Retrouvez toutes les informations sur le baccalauréat 2021.

Calendrier

Le baccalauréat commence ce jeudi 17 juin, avec la traditionnelle épreuve de philosophie, de 8h à 12h pour les élèves de Terminale. Les lycéens en classe de Première ont leur épreuve écrite de français ce même jour, de 14h à 18h. Le Grand Oral, se déroulera quant à lui du 21 juin au 2 juillet, tout comme les épreuves orales anticipées de français. En raison de la crise sanitaire, ce sont les seules épreuves qui feront l’objet d’une évaluation finale en présentiel. Les autres matières sont évaluées par contrôle continu.

Les résultats du baccalauréat seront dévoilés le mardi 6 juillet, pour laisser place aux oraux de rattrapage du mercredi 7 au vendredi 9 juillet. Des sessions de remplacement auront lieu en septembre pour les élèves qui n'ont pas pu se présenter aux épreuves.

La note finale du bac

Cette session 2021 du bac est celle de la réforme voulue par Jean-Michel Blanquer, avec un nombre réduit d’épreuves et davantage de contrôle continu.

La note finale du bac est donc normalement composée à 40% par le contrôle continu, à savoir les notes obtenues aux évaluations communes de sciences, d'histoire-géographie, des deux langues vivantes, d’EPS, de l’enseignement de spécialité suivi uniquement en Première, et de la moyenne des bulletins scolaires de 1ère et Terminale.

Les épreuves finales représentent 60% de la note du baccalauréat : la philosophie, le Grand oral, les deux enseignements de spécialité et les épreuves anticipées de français. Les évaluations communes et les épreuves finales de spécialité ont cependant été remplacées par les notes de contrôle continu dans ces matières, en raison de la crise sanitaire.

Exceptionnellement cette année, les candidats auront le choix entre quatre sujets pour l'épreuve de philosophie. Sera ensuite retenue la meilleure note entre celle obtenue à l'épreuve finale et la moyenne annuelle du contrôle continu en philosophie.

Quel protocole sanitaire ?

Lors des épreuves, le port du masque sera obligatoire pour tous. Des masques seront proposés par les surveillants à ceux qui n'en ont pas. Les tables seront davantage espacées pour respecter la distanciation physique, et les salles régulièrement aérées. Il sera demandé aux candidats de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque salle.

Les élèves identifiés comme cas contact ou positifs au Covid-19 ne pourront pas se présenter au centre d’examen le jour de l’épreuve. Ceci étant un cas de force majeure, les candidats absents pour cette raison seront convoqués aux épreuves de remplacement qui ont lieu en septembre.

Dans le cas de l’épreuve de philosophie, le candidat absent aura le choix de conserver sa note de contrôle continu obtenue au cours de l’année, ou bien de repasser l’épreuve de remplacement pour tenter d’obtenir une note supérieure.

Nouveauté 2021 : le Grand Oral

C’est la nouvelle épreuve du baccalauréat, mise en place pour la première fois cette année. L’objectif de ce Grand oral : apprendre aux élèves à s’exprimer en public, et présenter une réflexion personnelle sur leur travail et leur orientation.

Les candidats auront 20 minutes de préparation afin de rassembler leurs idées sur une des deux questions préparées pendant l’année et choisie par le jury. Ils devront ensuite expliquer pendant cinq minutes pourquoi ils ont fait le choix de travailler sur cette question. L’oral continuera ensuite avec un temps d’échange de dix minutes pendant lequel le jury posera des questions aux candidat. Le jury sera d’ailleurs composé d’un professeur spécialiste du domaine, qui sera apte à juger les connaissances du candidat, mais aussi d’un non-spécialiste, pour que le lycéen soit aussi obligé de vulgariser ses connaissances.

Enfin, l’entretien se terminera sur cinq minutes pendant lesquelles les élèves devront expliquer leur choix d’orientation professionnelle ou de poursuite d’études.

Les candidats savent-ils déjà s’ils ont leur bac ?

En raison de la crise sanitaire, plusieurs épreuves finales du bac ont été annulées et remplacées par les moyennes des bulletins scolaires obtenues tout au long de l'année. Ainsi, selon le ministère de l'Education nationale, cette année, la part du contrôle continu dans la note finale de l'examen s'établit à 82%, au lieu de 40% en temps normal.

De fait, avant de même de passer l'épreuve de philosophie et le Grand oral - les deux seules épreuves maintenues en l'état - certains lycéens ont fait leurs calculs et savent déjà s'ils ont ou non le bac en poche.