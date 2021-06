Île-de-France : un pic de pollution à l'ozone prévu ce mercredi

Les prévisions sont mauvaises pour aujourd'hui et demain. Un pic de pollution est prévu ce mercredi 16 juin par Airparif, qui juge la qualité de l'air «mauvaise» ce mardi.

«Du fait des conditions anticycloniques observées et des températures dépassant les 30°C en Île-de-France, une nouvelle augmentation des concentrations en ozone est prévue» a ainsi communiqué l'Observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France, Airparif, qui ajoute que «la qualité de l'air est mauvaise à degradée sur la région». La veille déjà, la qualité de l'air était jugée «dégradée». En cause selon Airparif ? «Le maintien de conditions estivales (fortes températures, ensoleillement, vent faible) induira une augmentation des concentrations en ozone». Depuis lundi, la qualité de l'air est donc «mauvaise à dégradée» sur tout ou partie de la région.

Et ce pic de pollution devrait se maintenir au moins jusqu'à mercredi soir, date à laquelle des orages devraient dissiper la pollution. Si le sud de Paris, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et l'Essonne semblent particulièrement touchés ce mardi avec une qualité de l'air jugée «mauvaise» par Airparif, ce front d'air pollué se déplacera en diagonale depuis le Val d'Oise jusqu'au sud de la Seine-et-Marne, et recouvrira l'intégralité de Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Pas de circulation différenciée à ce stade

Pour l'instant, aucune instruction n'a été donnée concernant une éventuelle mise en place de la circulation différenciée en Ile-de-France. Celle-ci pourrait néanmoins être décrétée par la préfecture de région dans les prochaines heures, avec une possible gratuité du stationnement payant à Paris, ainsi que la mise en place du forfait anti-pollution dans les transports franciliens.

A noter également que jusqu'au vendredi 18 juin, la prévision du risque allergique est jugée «très élevée» dans la région. Selon Airparif, le risque d'allergie est «maximal avec les pollens de graminées», mais «faible pour les pollens d’urticacées, d’oseille et de plantain» et «nul pour les pollens de pin».