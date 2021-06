Météo : un pic de chaleur attendu ce mercredi sur la France

Il va faire très chaud en France ce mercredi 16 juin. Demain, l'Hexagone s'apprête en effet à vivre un pic de chaleur qualifié de «remarquable» par Météo France.

L'épisode de chaleur que connaît le pays depuis plusieurs jours va donc encore s'intensifier et le mercure devrait, dans ce contexte, dépasser les 35°C dans plusieurs régions.

Pour autant, les spécialistes insistent : il ne s'agit pas d'une vague de chaleur extrême et pas non plus d'une canicule. Dans ce dernier cas de figure, la température très élevée ne redescend en effet pas au cours de la nuit. Or, là, on devrait pouvoir souffler une fois le soleil couché.

Dans le détail, c'est dans la région Centre et dans le Sud-Ouest de la France que le pic devrait se cristalliser avec un mercure à 36 °C. Un record rendu possible par la présence d’un anticyclone qui fait remonter une masse d’air en provenance d’Afrique du Nord.

#MétéoDeDemain





Changement de temps par l'ouest.



Ciel s'ennuage dès le matin. Temps orageux l'après-midi avec averses plus nombreuses de la Bretagne à la Normandie.



sur large moitié est.



Pic de chaleur. T°C max souvent 30/35°C.



35°C sur IDF.





Marseille @infoclimat pic.twitter.com/eTC5SeQliw — Météo-France (@meteofrance) June 15, 2021

Le mercure a déjà grimpé ces derniers jours particulièrement dans le Sud, excédent lundi de 5 à 10 °C les normales saisonnières sur certaines régions.

Des orages en embuscade

Dans le sillage du pic de chaleur, des nuages chargés de quelques averses et coups de tonnerre devraient toutefois survoler les côtes atlantiques.

Un temps pluvieux et mitigé qui devrait s’étendre ensuite progressivement à la Haute-Normandie, à l’ouest des Hauts-de-France et à toute la région Pays de la Loire.

Localement, des orages accompagnés parfois de grêle et de grosses rafales de vent - d'ores-et-déjà anticipés à 60 à 80 km/h - pourraient également surprendre.

Une chaleur moite et des orages qui pourraient s'étaler pendant plusieurs jours au moins sur un tiers du pays, jusqu'à dimanche.