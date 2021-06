Régionales en Île-de-France : les 3 mesures phares de Clémentine Autain (LFI)

Visage désormais bien connu de la scène politique française, Clémentine Autain, 48 ans, est tête de liste de La France insoumise (LFI) en Ile-de-France aux régionales des 20 et 27 juin. La députée de la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis défend un programme résolument tourné vers les questions sociales et écologiques.

Bâtie autour d'une quinzaine de thèmes, allant de la culture à la recherche, en passant par le féminisme et la jeunesse, sans oublier les transports et le logement, cette feuille de route ambitieuse place ainsi la lutte contre les inégalités au coeur du projet de la candidate. Un big bang solidaire pour la région capitale qui passerait par trois mesures phares, ci-dessous résumées.

Transports gratuits pour jeunes et précaires

Si elle parvient à remplacer la présidente sortante de la région et favorite des sondages Valérie Pécresse (LR), Clémentine Autain souhaite instaurer en Ile-de-France la gratuité des transports scolaires. Le pass Imagin’R scolaire, mais aussi le ramassage scolaire, ne constitueraient donc ainsi plus une charge directe pour les familles. Cette gratuité des transports concernerait les jeunes âgés de moins de 25 ans, mais aussi les plus précaires bénéficiaires de minima sociaux.

Plus largement, la candidate LFI dit vouloir rénover les lignes de transports de la région dans l'espoir de limiter au maximum les défaillances, et in fine les retards, et accélérer l’offre de transports disponibles, notamment en grande banlieue. Des mesures audacieuses qui impliquent des coûts importants largement rappelés par ses adversaires.

Combattre la précarité alimentaire

Dans le sillage du séisme provoqué par la crise sanitaire, le nombre de personnes ayant eu recours à l'aide alimentaire n'a cessé de croître, selon plusieurs études dont celle de l'institut CSA pour les banques alimentaires.

Cette précarité alimentaire touche des publics chaque fois plus nombreux comme les travailleurs pauvres, les jeunes diplômés et surtout les étudiants, dont beaucoup, malgré la mise en place des repas à un euro dans les restaurants universitaires, rencontrent toujours des difficultés pour se nourrir souvent parce qu'ils peinent à trouver un emploi en parallèle de leurs études.

Dans ce contexte, la lutte contre la précarité alimentaire constitue le deuxième cheval de bataille de Clémentine Autain. Pour Paris et sa région, la candidate LFI souhaite ainsi mettre en place un plan régional contre la précarité étudiante comprenant une aide alimentaire d’urgence. Outre cette mesure, elle souhaite également créer un centre de santé universitaire dans chaque université, et développer «massivement et immédiatement» le logement étudiant public.

Mettre en place un «Samu culturel»

Troisième mesure phare de Clémentine Autain, elle souhaite mettre sur pied un «SAMU culturel», soit «un fonds de soutien financier exceptionnel» pour les structures culturelles indépendantes.

Plus globalement, toujours au chapitre culturel, la femme politique de gauche veut mettre en place un plan de relance culturel, qui passerait notamment par la création de 1.000 postes dans l’éducation artistique et culturelle, et la mise en place du 1% artistique pour tous les lieux publics construits ou subventionnés par la région.

Dans son programme, Clémentine Autain en profite aussi pour adresser, sur le terrain de la culture, un tacle à la présidente sortante de la région Ile-de-France. Elle souhaite, dit-elle, «réparer les dégâts de la politique de Valérie Pécresse» en rétablissant «immédiatement» le budget régional de la culture «sabré» par cette dernière.