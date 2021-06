Vaccin : Le gouvernement raccourcit le délai entre deux doses de Pfizer et Moderna

Plus besoin d'attendre six semaines. Désormais, les personnes vaccinées avec Pfizer ou Moderna pourront recevoir leur deuxième dose au bout de 21 jours, a annoncé le gouvernement ce 15 juin.

L'objectif est d'accélérer encore la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et surtout, de «ne pas freiner l'accès à la première dose à cause des vacances», a précisé l'exécutif. Les Français auront donc entre trois et sept semaines pour faire leur deuxième injection, conformément aux recommandations des laboratoires, a confirmé sur Twitter le ministre de la Santé Olivier Véran.

Vous hésitez à vous faire vacciner en juin parce que vous serez en vacances en juillet ? N'hésitez plus. Nous modifions les systèmes de rendez-vous pour vous permettre de programmer votre rappel entre 21 et 49 jours après la 1ere injection. — Olivier Véran (@olivierveran) June 15, 2021

Attention, cette décision ne s'applique qu'aux vaccins à ARN messager, soit ceux de Pfizer et de Moderna. AstraZeneca et Janssen ne sont pas concernés.

Aller «le plus loin possible»

Si le ministère de la Santé affiche sa volonté d'augmenter la cadence, aucun objectif pour le nombre de vaccinés n'a été communiqué. Le gouvernement souhaite aller «le plus loin possible», et parvenir par exemple à 90% de vaccinés chez les plus âgés, car leur taux d'adhésion vaccinale est de plus de 90%. 72% des plus de 75 ans ont aujourd'hui reçu les deux injections.

Actuellement, 15,7 millions de Français (23,6% de la population) sont entièrement vaccinés contre le Covid-19. 30,4 millions (45,3%) ont reçu au moins une première dose. Ces chiffres devraient encore gonfler puisque 23 millions de doses de vaccin, essentiellement Pfizer ou Moderna, seront livrées à la France en juin, a annoncé le ministère de l'Economie. 23 millions d'autres doses arriveront en juillet et «au moins autant» en août.