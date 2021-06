Disparition de Delphine Jubillar : le mari arrêté ce matin et placé en garde à vue

Le mari de Delphine Jubillar, disparue dans le Tarn depuis le 16 décembre dernier, a été arrêté ce matin et placé en garde à vue, a appris CNEWS auprès d'une source proche du dossier.

Les enquêteurs, qui tentent de retrouver cette mère de famille qui s'est volatilisée en pleine nuit, veulent obtenir de Cédric Jubillar des explications sur certaines incohérences dans ses propos et sur un éventuel mobile.

Le 30 avril, le mari de Delphine Jubillar avait déjà été entendu en «qualité de partie civile» par les magistrats instructeurs en charge de l'enquête. Celle-ci a été ouverte pour «enlèvement, détention ou séquestration».

Un couple qui était en instance de divorce

Delphine et Cédric Jubillar étaient en instance de divorce. Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre, le mari a signalé la disparition de sa femme, âgée de 33 ans, aux gendarmes.

La jeune femme serait sortie de leur maison vers 23h, pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'un manteau blanc et munie de son téléphone portable. Les chiens sont revenus au domicile sans elle, selon l'époux.

Le couple a deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille d'un an et demi.