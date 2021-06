Météo : 25 départements en vigilance orange aux orages

Météo France a placé vingt-cinq départements en alerte orange au orages ce mercredi 16 juin.

Ces perturbations sont prévues alors que la France va connaître aujourd'hui un pic de chaleur, avec des températures allant jusqu'à 36 °C dans le Centre et le Sud-Ouest du pays.

Mais ces chaleurs vont, dans plusieurs régions, laisser place à des nuages chargés, qui devraient apporter avec eux des averses, voire plus. Ainsi, vingt-cinq départements ont été placés en vigilance orange en raison de risques d'orage, accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent, attendus à partir de 15h00.

Dans le détail, il s'agit du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure-et-Loir, de la Sarthe, de la Mayenne, de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Maine-et-Loire, de l'Indre-et-Loire, du Loiret, du Loir-et-Cher, du Cher, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

#vigilanceOrange Évolution orageuse de en marquée . Cet après-midi vers la Bretagne et Basse Normandie puis du sud ouest aux portes de la région parisienne ce soir et nuit prochaine. Grêle et fortes rafales de vent Soyez prudents et restez informés https://t.co/bbNAHFUEZc https://t.co/olluX9eIZf

— Météo-France (@meteofrance) June 16, 2021