Rixes entre jeunes : médiateurs, réseaux sociaux, police… Le gouvernement présente son plan

Face aux rixes entre bandes de jeunes qui se multiplient, le gouvernement a décidé de réagir. Il a présenté ce mercredi les nombreuses mesures du plan devant lutter contre ce problème.

Les services du Premier ministre ont indiqué que «face à l'augmentation des affrontements de plus en plus violents, au rajeunissement des publics impliqués et à l'impact des réseaux sociaux et messageries instantanées, (le plan vise à) prévenir l'apparition de regroupements violents, (à) renforcer le suivi et l'action policière (et à) améliorer les réponses judiciaires et pénales». Selon le ministère de l'Intérieur, 357 affrontements entre bandes avaient été recensés en 2020, en hausse de près de 25% par rapport à 2019.

Médiateurs et prévention

Dans le détail, des postes d’intervenants sociaux (des «médiateurs») doivent être créés dans les commissariats et gendarmeries. Leur présence sera également encouragée dans les écoles. Pour éviter de voir des jeunes gens «errer» dans les rues, les horaires d’accueil dans les centres de loisirs doivent être étendus jusqu’à 20h, pour les «territoires marqués par des temps de trajet domicile-travail importants».

Des groupes locaux de lutte contre la délinquance (GLTD), qui associent forces de police, services éducatifs et mairie, devront aussi voir le jour, sous l’égide du parquet local.

Les réseaux sociaux ciblés

D'un point de vue plus opérationnel, le plan du gouvernement pousse à une «veille renforcée des réseaux sociaux et messageries instantanées (pour) exploiter les signaux précurseurs d'exactions». L’objectif est également d’obtenir des renseignements sur les «protagonistes et modes opératoires». En effet, les affrontements entre bandes ou entre jeunes gens isolés prennent souvent leur source dans les multiples réseaux sociaux, où une phrase, une provocation peut parfois mener à un règlement de compte mortel.

Toutes les techniques d’enquête à disposition

Le plan, qui ne détaille pas les moyens accordés par les différents ministères concernés, demande également aux forces de l’ordre d’être plus présentes sur la voie publique. Il les encourage aussi à utiliser toutes les techniques d’enquête à disposition pour prévenir un passage à l’acte ou en retrouver le ou les auteurs (vidéoprotection, exploitation des téléphones portables, aide de la police technique et scientifique).

Les TIG et les interdictions de paraître encouragés

Du côté de la justice, il encourage à favoriser les mesures comme celle d’interdiction de paraître (dans une ville, une zone…) afin d’empêcher certains individus dangereux de générer une «dynamique de groupe». Le travail d’intérêt général (TIG) ou l’obligation de suivre un enseignement ou une formation dans le cadre d’un contrôle judiciaire doivent eux aussi être énoncés plus largement.