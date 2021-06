Trafic de drogues : à Nice, la traque des guetteurs s'intensifie

Depuis le début de l’année, une procédure simplifiée a été mise en place par le Parquet de Nice et la police nationale pour sanctionner plus systématiquement et plus facilement les adolescents qui sont chargés de prévenir les dealers lors de l’arrivée d’un équipage.

Ils sont généralement déscolarisés et peuvent gagner de 100 à 150 euros par jour en toute illégalité. Dans certains quartiers de Nice en proie aux trafics de stupéfiants, comme Las Planas, L’Ariane, Les Liserons ou encore Les Moulins, de jeunes adolescents rarement âgés de plus de 15 ans font le guet... afin d'alerter les trafiquants au passage d’une patrouille.

A Nice, ces guetteurs (aussi appelés «choufs» dans le jargon des policiers) sont désormais plus facilement traqués. Depuis janvier, une procédure simplifiée est expérimentée dans la capitale azuréenne. Elle permet notamment de saisir l’argent en leur possession et de verbaliser si la somme est supérieure à 70 euros.

«Donner un cadre juridique aux policiers pour intervenir beaucoup plus»

«L'objectif est de donner un cadre juridique aux services de police pour intervenir beaucoup plus qu'ils ne le faisaient», explique Jean-Philippe Navarre, premier vice-procureur de la République de Nice.

Depuis le 1er janvier dernier, la procédure simplifiée aurait permis de dresser une soixantaine de procès-verbaux et de saisir plus de 32 000 euros dans plusieurs quartiers de la ville.

«Cette initiative permet aujourd’hui de frapper tous les étages de la pyramide du trafic, s’est réjoui le maire de Nice Christian Estrosi. Chaque maillon doit se sentir vulnérable face aux forces de l’ordre et à la justice de notre pays (…). En un an, la police municipale de Nice a augmenté de 145% ses interpellations en matière de stupéfiant avec plus de 1.000 interpellations depuis le 1er janvier 2021».