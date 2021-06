DIRECT - Coronavirus : la pression continue de diminuer dans les hôpitaux

Le reflux de l'épidémie, a permis au Premier ministre français Jean Castex d'annoncer que le port du masque à l'extérieur ne serait plus obligatoire à partir de jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades. Il a également annoncé la levée du couvre-feu fixé à 23h00 à compter de dimanche. Suivez l'évolution de la situation en direct.

19h34

81,1% des résidents d'Ehpad sont complètement vaccinés contre le Covid-19, mais seulement 41,9% des professionnels de santé travaillant dans ces établissements, selon de nouvelles données publiées par Santé publique France (SpF).

19h02

La pression a continué de diminuer dans les hôpitaux, qui comptent moins de 12.000 malades du Covid-19 hospitalisés, selon les chiffres de Santé publique France. Le plus important groupement hospitalier de France, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a levé son "plan blanc", "au regard de l'évolution favorable des tendances que nous connaissons depuis plusieurs semaines", a annoncé sa direction.

Dans le détail en France, du côté des hôpitaux, la pression de l'épidémie a continué à se relâcher, avec 11.114 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, contre 11.519 la veille, selon les données de Santé publique France. Seulement 198 nouvelles personnes ont été hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19. 1.799 personnes se trouvaient dans les services de soins critiques, qui prennent en charge les cas les plus graves, contre 1.873 mercredi. Ces services ont enregistré 39 nouvelles admissions en 24 heures.

18h37

A rebours de l'allègement des restrictions sanitaires dans plusieurs pays européens, le gouvernement portugais a décidé d'interdire les entrées et les sorties de la région de Lisbonne pendant le week-end, pour éviter que la hausse des cas de Covid se répande au reste du territoire.

18h36

Les pays de l'Union européenne (UE) doivent utiliser toutes les options vaccinales disponibles pour lutter contre l'épidémie, et il est trop tôt pour déterminer le meilleur type de vaccin, affirme l'Agence européenne des médicaments (EMA).

17h58

Les autorités sanitaires britanniques ont enregistré ce jeudi 11.007 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24h, soit dépassant les 10.000 pour la première fois depuis fin février sur fond de poussée du variant Delta initialement détecté en Inde.

16h39

Les réunions privées n'apparaissent plus comme des moments particulièrement à risque de transmission du Covid-19, contrairement à l'automne dernier, a indiqué l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qui y voit un signe d'efficacité des messages de prévention. Ces derniers mois, "il n'y a pas de surrisque" associé avec le fait d'avoir fréquenté une fête entre amis ou un repas avec la famille élargie, a-t-il indiqué lors d'un point presse en ligne de l'ANRS-Maladies infectieuses émergentes.

9h44

«Nous travaillons sur un protocole sanitaire, en vue d'ouvrir les discothèques cet été», a déclaré le ministre de la Santé Olivier Veran, ce jeudi matin.

7h59

Le Japon a annoncé jeudi qu'il mettrait à la disposition des voyageurs japonais un passeport vaccinal à partir du mois prochain, alors que des gouvernements à travers le monde cherchent à relancer le tourisme et les déplacements d'affaires."Nous nous préparons à délivrer un certificat de vaccination pour ceux qui en ont besoin (...) lorsqu'ils visitent des pays étrangers", a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement nippon, Katsunobu Kato. Ce certificat sera sur papier plutôt que numérique et sera délivré par des autorités locales à partir de juillet, a-t-il précisé.

6h18

Les écoliers pourront enlever leurs masques dès ce jeudi matin dans les cours de récréation. Le port du masque est en revanche maintenu dans les salles de classe.

6h13

L'obligation générale du port du masque est levée en extérieur tout en restant en vigueur dans les lieux clos (commerces, bureaux, transports...). A l'extérieur, il faudra cependant continuer à le porter «quand on se regroupe et quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou dans les tribunes d'un stade», comme a indiqué mercredi Jean Castex.