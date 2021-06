Etats-Unis : deux jours après avoir épousé son mari, elle donne son rein à l'ex-femme de celui-ci

Qui a dit que l'on ne pouvait pas être amie avec l'ex de son mari ? En tout cas, pas Debby Neal-Strickland. Cette Américaine de 56 ans a généreusement donné son rein à l'ancienne femme de son mari, seulement deux jours après l'avoir épousé.

Une histoire peu commune, rendue possible grâce à de la compassion et beaucoup d'amour. Cela faisait déjà près de vingt ans que Jim, le mari de Debby, et son ex-femme Mylaen, étaient divorcés, lorsque cette dernière est tombée malade. Pas vraiment proches, ils étaient quand même restés en bon contact pour leurs enfants.

Mais c'est en apprenant que celle-ci allait devenir grand-mère pour la première fois que Debby a sauté le pas. «J'ai imaginé la fille de Mylaen en train d'accoucher sans sa mère, et je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de changer ça», a ainsi expliqué Debby.

«Il fallait que je le fasse»

Et les choses ont encore pris une nouvelle tournure lorsque Debby a appris qu'elle était compatible avec Mylaen et pouvait tout à fait lui donner l'un de ses deux reins. «Dieu m'a envoyé un message : nous sommes compatibles. Il fallait que je le fasse», a-t-elle témoigné.

Un écho à son histoire personnelle, puisque Debby a passé des années à regarder son frère mourir d'une fibrose, en attendant une double transplantation pulmonaire. A l'époque, elle avait offert l'un de ses poumons, mais elle n'était pas compatible et il en avait besoin de deux.

Un drame qui l'a marquée à vie, alors quand on lui a annoncé que la transplantation aurait lieu seulement deux jours après son mariage, Debby n'a pas hésité à dire oui, proposant même de décaler la date du mariage.

Finalement, pas question de décaler le mariage qui avait déjà été repoussé deux fois, notamment à cause du Covid. Le voyage de noces aura donc eu lieu à l'hôpital, où les deux femmes ont pu être réunies, en bonne santé.