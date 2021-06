Le rappeur Moha la Squale mis en examen pour agression sexuelle et violences

Accusé par d'anciennes compagnes, le rappeur Moha la Squale a été mis en examen pour «agression sexuelle», «violences», «séquestration» et «menaces de mort» ce 16 juin.

L'artiste de 26 ans faisait l'objet d'une enquête préliminaire depuis septembre. Au total, six femmes ont porté plainte contre lui.

«Les investigations ont démontré combien la parole de mes clientes est aussi fiable que constance», s'est réjoui Maître Thibault Stumm, avocat de quatre plaignantes. Moha la Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed, avait été placé en garde à vue le 14 juin selon Le Monde.

Violences physiques et verbales

Les premières accusations contre l'interprète de «Benita» remontent à septembre 2020. Luna, Ana et Andrea, ex-petites amies de Moha la Squale, avaient rendu public leur témoignage glaçant sur leur relation avec le rappeur.

«Il me tirait par les cheveux tellement fort que la peau du crâne se décollait, j'avais des hématomes partout sur la tête», raconte Luna au Monde. «Il me répétait que j'étais un bras cassé, que j'étais nulle», ajoute Ana. Andrea décrit elle aussi des violences physiques, verbales, et même un jour où le rappeur, furieux, l'aurait enfermée dans son appartement et empêchée de sortir.

A ces accusations se sont ajoutées celles de trois autres femmes, pour des faits similaires. Moha la Squale a toujours nié. «Je n'ai jamais, au grand JAMAIS levé la main sur une femme», a-t-il tweeté fin avril. «Ce complot a été perpétué pour me nuire.» En octobre, il avait également posté une photo sur Instagram légendée «Ouh la menteuse, elle est amoureuse».

Le cas de Moha la Squale est l'un des plus emblématiques du mouvement #MusicToo, où des centaines de femmes ont témoigné de violences sexuelles commises par des artistes. Le rappeur Roméo Elvis avait lui aussi été accusé d'agression sexuelle.