PACA : de nombreux électeurs s'étonnent de ne pas avoir reçu les professions de foi de la liste d'union

Le Rassemblement écologique et social, représenté par le candidat EELV/PS/PCF Jean-Laurent Félizia, fait part de sa préoccupation au ministère de l’Intérieur, concernant la distribution des professions de foi pour les élections régionales en Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

À moins de 48 heures de la fin de la campagne, dans plusieurs départements, de très nombreux électeurs ont informé de la non-réception des professions de foi, notamment dans les Bouches-du-Rhône.

Les représentants du Rassemblement écologique et social viennent d’interpeller le ministre de l'Intérieur et les préfectures sur les conditions de distribution et de préparation de ces circulaires «qui sont de nature à poser des questions sur la qualité et la neutralité de l’information transmise aux électeurs», assurent-ils.

«La présentation des circulaires pour les électeurs les ayant reçues pose également une question démocratique. Dans la très grande majorité des cas, ces professions de foi sont regroupées en deux piles mettant en avant les documents de MM Muselier et Mariani», ajoutent t-ils.

Benoît Hamon, ancien ministre, ancien candidat à l’élection présidentielle viendra soutenir Jean-Laurent Félizia et le Rassemblement écologique et social à Marseille ce jeudi, à Marseille.

Selon un dernier sondage Ifop-Fiducial réalisé auprès de 1.048 personnes, Thierry Mariani (RN) obtiendrait en cas de triangulaire au second tour 44% face au sortant Renaud Muselier (36%) et Jean-Laurent Félizia (20%).

En cas de désistement du candidat EELV/PS/PCF, Thierry Mariani obtiendrait 51%, soit une courte avance face à Renaud Muselier.