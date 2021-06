Pokémon : cette carte a été vendue 12.000 euros aux enchères

La folie des cartes Pokémon se poursuit. Une carte Dracaufeu est partie pour près de 12.000 euros lors d'une vente aux enchères mardi 15 juin à Troyes (Aube).

Cela réprésente entre quatre et cinq fois plus que son prix estimé (entre 2.500 et 3.000 euros). C'est un Picard qui s'est adjugé cette carte emblématique du jeu et extrêmement rare (158 exemplaires en français, notée 9 sur une échelle de 10 par le centre d'authentification américain PSA), pour 9.600 euros, auxquels s'ajoutent 24 % de frais. Elle était vendue sous boîtier scellé.

En comparaison, la carte a été vendue plus chère qu'une autre carte Dracaufeu, pièce maîtresse de la première vente aux enchères exclusivement consacrée aux cartes Pokémon en France, qui a eu lieu à l'hôtel Drouot, à Paris, le 11 juin dernier. Quasi-neuve, cette carte de première édition (1999), estimée entre 10.000 et 12.000 euros, avait été adjugée à «seulement» 7.800 euros. Elle reste tout de même loin du record mondial : 420.000 euros (510.000 dollars) pour une carte Dracaufeu vendue aux Etats-Unis sur eBay en février dernier.

Une vente totale de 85.000 euros

La carte Dracaufeu adjugée à Troyes n'était que le lot n°1 d'une vente d'une centaine de cartes Pokémon et Magic, propriété d'un collectionneur rémois de 33 ans, Maxime L., et organisée par la maison de vente Ivoire Troyes. Au total, les 94 lots ont été vendus, pour un total de 85.000 euros. Un record pour une vente aux enchères de ce type en France, s'est félicité Ivoire Troyes. En dehors de le carte Dracaufeu, une carte Mewtwo (24 exemplaires en français, PSA 10) est par exemple partie pour 10.300 euros, et une carte Florizarre (35 exemplaires en français, PSA 10) pour 8.700 euros.

«Il y a une grosse effervescence actuellement» sur les cartes Pokémon, confirmait avant la vente le commissaire-priseur Léonard Pomez à L'Est Eclair. «Après le confinement, tout le monde a envie de se faire plaisir. Pour les collectionneurs, les cartes sont une façon de mettre du rêve dans leur vie. Mais elles sont également une valeur refuge, un investissement spéculatif», estimait-il.