Vaccination : comment avancer son rendez-vous pour la deuxième injection ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que le délai minimum entre les deux injections de vaccin à ARN messager serait réduit pour passer de 35 à 21 jours. Il est donc possible de décaler son rendez-vous pour la deuxième dose afin d’être complètement vacciné plus rapidement.

Pour décaler son rendez-vous, il faut se rendre sur la plate-forme sur laquelle vous l’aviez réservé au départ (Doctolib, Keldoc, Maiia), et choisir l’option «modifier le rendez-vous», qui permet de choisir une autre date parmi celles disponibles dans le centre où vous aviez été vacciné la première fois.

Les créneaux proposés seront limités à la période de vaccination qui correspond au délai établi par le gouvernement (entre 21 et 49 jours après la première dose).

Vous hésitez à vous faire vacciner en juin parce que vous serez en vacances en juillet ? N'hésitez plus. Nous modifions les systèmes de rendez-vous pour vous permettre de programmer votre rappel entre 21 et 49 jours après la 1ere injection. — Olivier Véran (@olivierveran) June 15, 2021

Si l’option «modifier son rendez-vous» ne s'affiche pas, c’est qu’il n’y a plus de créneaux disponibles dans les bons délais, ou que le centre de vaccination a désactivé la prise de rendez-vous en ligne. Dans ce cas, il est conseillé d’appeler directement le centre, ou bien de réessayer plus tard pour voir si des créneaux se sont libérés.

garder son rendez-vous en l'absence de nouvelle disponibilité

Il est aussi techniquement possible de prendre directement un autre rendez-vous, dans le même centre ou dans un autre, puis d’annuler l’ancien. Sur Doctolib, l’option «réserver uniquement une deuxième injection» s’affiche lors du choix du rendez-vous, en demandant quel vaccin vous aviez reçu la première fois. «S’il n’y a pas de disponibilité dans le centre plus tôt, il est tout de même recommandé par le gouvernement de garder son rendez-vous dans le même centre», a cependant expliqué Doctolib à La Voix du Nord. En effet, selon le ministère de la Santé, la règle doit rester la même, et les deux injections doivent être effectuées dans le même centre pour des raisons logistiques et d’organisation.

Raccourcir le délai entre les doses permettra aux Français d’être totalement vaccinés plus tôt, et notamment avant les vacances d’été. Ils pourront ainsi obtenir leur pass sanitaire avant de partir.