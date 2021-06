DIRECT - Coronavirus : le variant Delta toujours «minoritaire» mais en progression

Le reflux de l'épidémie a permis au Premier ministre français Jean Castex d'annoncer que le port du masque à l'extérieur ne serait plus obligatoire à partir de jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades. Il a également annoncé la levée du couvre-feu fixé à 23h00 à compter de dimanche. Suivez l'évolution de la situation en direct.

15h57

Le variant Delta du coronavirus, responsable notamment d'un rebond des contaminations au Royaume-Uni, est toujours très "minoritaire" en France, mais en "augmentation" dans les données de surveillance, a indiqué vendredi Santé publique France.

Lors d'une "enquête flash" de séquençage réalisée le 25 mai, ce variant initialement détecté en Inde a été retrouvé dans 1% des prélèvements, contre 0,2% lors de la précédente enquête, le 11 mai, a indiqué SPF dans son point hebdomadaire.

14h38

Près de 90% des nouveaux cas recensés de Covid-19 à Moscou sont dus au variant Delta du coronavirus, a annoncé vendredi le maire de la capitale russe, expliquant ainsi la virulence de l'actuelle vague épidémique.

"Selon les dernières données que nous avons obtenues, 89,3% des malades sont infectés par un coronavirus qui a muté, dit Delta, le variant indien. Et il est plus agressif, se répand plus vite", a affirmé Sergueï Sobianine à l'antenne de la chaîne télévisée Pervi Kanal.

11h25

Israël va fournir à l'Autorité palestinienne un million de doses de vaccins contre le coronavirus sur le point de périmer, d'après un accord entre les deux parties annoncé vendredi par l'Etat hébreu.

"Israël a signé un accord avec l'Autorité palestinienne et fournira environ un million de doses de vaccins Pfizer sur le point d'être périmées et recevra en échange les doses que la société Pfizer devait envoyer à l'Autorité palestinienne", ont affirmé le bureau du Premier ministre et les ministères israéliens de la Défense et de la Santé dans un communiqué conjoint.

10h51

La capitale russe a enregistré 9.056 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie, et la Russie, avec 17.262 contaminations est au plus haut depuis le 1er février, selon les statistiques publiées vendredi.

Le pays a enregistré en outre 453 décès supplémentaires, un pic depuis le 18 mars, et Moscou déplore 78 nouveaux morts, selon ces données du gouvernent russe.

9h27

La ville de Moscou a annoncé vendredi fermer sa fan-zone de l'Euro de football et interdire tout évènement de divertissement réunissant plus de 1.000 personnes en raison de la récente flambée des cas de Covid-19. "Nous arrêtons pour un temps les évènements de divertissements de masse, et nous devons aussi fermer un temps les lieux de danse et la fan-zone" au complexe olympique de Loujniki, a indiqué le maire Sergueï Sobianine sur son site.

7h05

Jeudi 17 juin, 2.786 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 5.750.433 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

6h56

La pression a continué de diminuer dans les hôpitaux, qui comptent moins de 12.000 malades du Covid-19 hospitalisés, selon les chiffres de Santé publique France. Le plus important groupement hospitalier de France, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a levé son «plan blanc», «au regard de l'évolution favorable des tendances que nous connaissons depuis plusieurs semaines», a annoncé sa direction.

Dans le détail en France, du côté des hôpitaux, la pression de l'épidémie a continué à se relâcher, avec 11.114 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, contre 11.519 la veille, selon les données de Santé publique France. Seulement 198 nouvelles personnes ont été hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19. 1.799 personnes se trouvaient dans les services de soins critiques, qui prennent en charge les cas les plus graves, contre 1.873 mercredi. Ces services ont enregistré 39 nouvelles admissions en 24 heures.

6h05

81,1% des résidents d'Ehpad sont complètement vaccinés contre le Covid-19, mais seulement 41,9% des professionnels de santé travaillant dans ces établissements, selon de nouvelles données publiées par Santé publique France (SpF).