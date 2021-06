DIRECT - Coronavirus : Moscou ferme sa fan-zone pour l'Euro à cause d'une résurgence de cas

Le reflux de l'épidémie a permis au Premier ministre français Jean Castex d'annoncer que le port du masque à l'extérieur ne serait plus obligatoire à partir de jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades. Il a également annoncé la levée du couvre-feu fixé à 23h00 à compter de dimanche. Suivez l'évolution de la situation en direct.

9h27

La ville de Moscou a annoncé vendredi fermer sa fan-zone de l'Euro de football et interdire tout évènement de divertissement réunissant plus de 1.000 personnes en raison de la récente flambée des cas de Covid-19. "Nous arrêtons pour un temps les évènements de divertissements de masse, et nous devons aussi fermer un temps les lieux de danse et la fan-zone" au complexe olympique de Loujniki, a indiqué le maire Sergueï Sobianine sur son site.

7h05

Jeudi 17 juin, 2.786 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 5.750.433 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

6h56

La pression a continué de diminuer dans les hôpitaux, qui comptent moins de 12.000 malades du Covid-19 hospitalisés, selon les chiffres de Santé publique France. Le plus important groupement hospitalier de France, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a levé son «plan blanc», «au regard de l'évolution favorable des tendances que nous connaissons depuis plusieurs semaines», a annoncé sa direction.

Dans le détail en France, du côté des hôpitaux, la pression de l'épidémie a continué à se relâcher, avec 11.114 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, contre 11.519 la veille, selon les données de Santé publique France. Seulement 198 nouvelles personnes ont été hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19. 1.799 personnes se trouvaient dans les services de soins critiques, qui prennent en charge les cas les plus graves, contre 1.873 mercredi. Ces services ont enregistré 39 nouvelles admissions en 24 heures.

6h05

81,1% des résidents d'Ehpad sont complètement vaccinés contre le Covid-19, mais seulement 41,9% des professionnels de santé travaillant dans ces établissements, selon de nouvelles données publiées par Santé publique France (SpF).