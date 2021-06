Elections départementales 2021 : pourquoi ne vote-t-on pas à Paris ?

Les 20 et 27 juin, comme dans les autres régions du pays, tous les Franciliens voteront à la fois pour les régionales et les départementales. Tous... sauf les Parisiens. Une exception qui s'explique par le statut un peu particulier de la capitale : elle est à la fois une ville, et un département.

Dans ces circonstances, nul besoin d'élire un nouveau président de département, puisqu'Anne Hidalgo assume cette fonction en même temps que celle de maire de la ville. Le rôle de conseil départemental est quant à lui endossé par le Conseil de Paris, également conseil municipal.

Ce conseil est le seul en France à fonctionner de cette manière. Il dispose de deux grands champs de compétences : comme une ville, il gère les écoles élémentaires, le patrimoine, les équipements sportifs, ou encore les offices de tourisme. Et comme un département, il s'occupe des maisons de retraite, de l'allocation du Revenu de solidarité active (RSA) et de l'Aide sociale à l'enfance (ASE).

Un budget unique

Cette double casquette n'a pas toujours été facile à porter. Jusqu'en 2017, les fonctions de département et de commune étaient distinctes, entraînant des procédures administratives compliquées et des budgets séparés. Anne Hidalgo a insisté pour simplifier ce statut. Grâce à une loi votée par l'Assemblée nationale, les deux structures ont fusionné, permettant l'instauration d'un budget unique.

La réforme a aussi entraîné un «renforcement du rôle des maires d'arrondissements», une «nouvelle répartition des compétences entre l'Etat et la Ville» et «une simplification administrative», résume le site de la mairie de Paris. Le tout «sans conséquences sur le quotidien des Parisiens et des Parisiennes».