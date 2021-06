Régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Thierry Mariani conforte son statut de favori

La tendance se confirme pour Thierry Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La tête de liste du Rassemblement National (RN) pour les élections régionales est toujours largement en tête des intentions de vote, selon le dernier baromètre OpinionWay réalisé pour CNEWS et dévoilé ce vendredi 18 juin.

L’ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy (43%) possède le même pourcentage d’intention de vote que lors de la précédente enquête et une confortable avance avec 10 points de plus que Renaud Muselier. La tête de liste des Républicains (LR), du MoDem et d’Agir gagne un point pour une estimation à 33% des votes.

Derrière ces deux listes qui concentrent plus de trois quarts des intentions (76%), une seule parvient à dépasser les 10% et prétend ainsi à une place au second tour : celle de Jean-Laurent Félizia (union de la gauche, Europe-Écologie-Les Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste et Génération.s) avec 16%, soit un point de moins que la semaine précédente.

Mariani en tête dans toutes les catégories d'âge et socio-professionnelles

Pour le second tour, le maintien ou non de l’union de la gauche pourrait être décisif. Si Jean-Laurent Félizia reste et offre une triangulaire, il terminerait avec 19% des intentions de vote, deux points de moins que lors du dernier sondage. Thierry Mariani remporterait les élections avec 47% (+1), devant Renaud Muselier.

En cas de retrait de la liste de la gauche, l’écart entre la liste LR (47%) et celle du RN (53%) se resserrerait. Par rapport à la précédente enquête, Thierry Mariani a grapillé un point quand Renaud Muselier en a perdu un.

Au niveau du profil des électeurs, Thierry Mariani arrive en tête de toutes les catégories d’âge et socio-professionnelles. En particulier chez les CSP- où il récolte 59% des intentions de vote lors du premier tour.