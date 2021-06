Variant Delta : des premiers cas détectés en Bretagne

Alors que le bilan épidémique de ce vendredi 18 juin se présente positif pour la Bretagne, une ombre vient se glisser au tableau. Le variant Delta, anciennement dit Indien, est apparu dans la région de l'ouest de France, a indiqué l’ARS.

Au moins «un cas a été confirmé au variant Delta par séquençage». L’Agence Régionale de Santé Bretagne indique également que la région «compte 4 cas positifs dont le criblage a détecté la mutation L452R» qui est celle identifiée sur les souches du variant indien. Très réactif, «les prélèvements ont été transmis au séquençage pour confirmer la présence du variant Delta» a détaillé l’ARS Bretagne.

#Covid19 | Pt sanitaire du 18/06



En BZH, en 1 sem,



Le tx d'incidence de 21,3 pts



Les hospit.aussi (-46)



Ces données favorables ne dispensent pas des #Gestesbarrières et de la #VaccinationCovid



Ts les indicateurs et liste des centres de https://t.co/rF4u6EsYaw — ARS Bretagne (@ArsBretagne) June 18, 2021

Bien que le taux d’incidence et les hospitalisations sont en nette baisse, le dispositif du «contact tracing» qui consiste à tester, alerter et protéger afin de stopper au plus vite les chaînes de transmission du virus, est toujours maintenu et même «renforcé» fait savoir l’ARS Bretagne.

Et pour cause, le variant Delta reste plus contagieux que la version d’origine. Dans l’Hexagone, on recense «entre 2 et 4% des cas positifs» avait indiqué cette semaine Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Passons le cap des 50% des bretons primo-vaccinés. Les créneaux disponibles et les initiatives « aller-vers » doivent permettre de maintenir cette très belle dynamique pour vacciner toutes les personnes qui le souhaitent, de plus de 12 ans maintenant.





⁦⁦@ArsBretagne⁩ pic.twitter.com/U5foGuxEGa — Mulliez Stephane (@MulliezS) June 16, 2021

L’ARS Bretagne précise enfin que la vaccination est, elle aussi, intensifiée. Le 16 juin, Stephane Mulliez, le directeur général de l’ARS Bretagne, s’était d’ailleurs félicité sur Twitter du «cap des 50% des bretons primo-vaccinés» qui avait été atteint.

Bond des cas au Royaume-Uni

Le variant Delta suscite une vive inquiétude de par son très fort potentiel de contagion. Il serait 60% plus transmissible que l'Alpha, selon les autorités britanniques.

Le Royaume-Uni est d'ailleurs marqué par un bond des contaminations à ce variant. Jeudi, le pays a enregistré plus de 11.000 nouveaux cas en 24 heures, une première depuis le mois de février. La situation est telle que la levée des dernières restrictions a été décalée.