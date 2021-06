Doubs : en une semaine, trois impressionnants boas sont retrouvés morts

Dans la matinée de ce samedi 19 juin, un nouveau boa à été découvert dans les eaux du Doubs, dans la commune de Courcelles-lès-Montbeliard. Une enquête est en cours.

Il s’agit du troisième reptile retrouvé. Cette fois-ci par un pêcheur, qui avait aperçu le long corps d’1,80m de l’animal pris au piège dans les branchages qui bordent le cours d’eau. Et d’après l’Est Républicain, tout comme les deux précédents, lui aussi se trouvait en état de décomposition avancée et dégageait une odeur nauséabonde.

Des découvertes impressionnantes

Plus tôt dans la semaine, mercredi après-midi plus précisément, au cours d’une baignade dans la rivière du Doubs à Vaujeaucourt, des collégiens avaient découvert le cadavre d’un grand boa de 2,40m.

Un peu plus tard dans la journée, à quelques kilomètres plus au sud dans la commune de Mathay, c’est un second reptile de la même espèce qui avait été retrouvé sur les berges du Doubs. Lui aussi dépassait les deux mètres.

Des recherches en cours

Bien qu’en France, la réglementation autorise la vente et la possession de cette espèce, sous réserve de certaines conditions, une enquête à été ouverte afin de déterminer la présence de leurs dépouilles et les causes de leurs morts. En plus de la gendarmerie qui procède à des vérifications, des spécialistes de l'Office français de la biodiversité sont également chargés des analyses.

Le Boa constricteur est une race de reptile qui s’épanouit dans les forêts tropicales, les savanes - qu’elles soient humides ou sèches - et les zones semi-arides. Leurs lieux d’habitats se trouvent principalement en Amérique du Sud et centrale ainsi qu’aux Antilles. Il faut savoir que le boa n’est pas un animal venimeux, en revanche l’étouffement est la méthode qu’il utilise pour se nourrir ou se défendre.