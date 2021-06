Île-de-France : le métro circulera jusqu'à 2h du matin pour la Fête de la musique

Même si un protocole sanitaire très strict devra être respecté pour la Fête de la musique, la fin du couvre-feu et la réouverture des bars devraient permettre à tout le monde d'en profiter. En parallèle, le trafic sera allongé jusqu'à 2h du matin dans les transports franciliens, comme le week-end, a annoncé Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Comme un air de retour à la normale. «La Fête de la musique approche. Pour l'occasion, vos bus, métros et trams rouleront une heure de plus le soir ce lundi», a ainsi communiqué IDFM, annonçant qu'un forfait spécial «Fête de la musique» sera vendu au prix de 3,50 euros. Il permettra des trajets illimités dans les transports à partir de 17h, ce lundi 21 juin.

Et pour ceux qui veulent en profiter toute la nuit, le trafic du réseau Noctilien restera quant à lui normal, aux horaires habituels. Des bus circuleront donc toute la nuit, et ce, même avant la fermeture du métro.

Attention à la grève

Pour autant, un appel à la grève à la SNCF pourrait fortement perturber la journée de lundi, et donc, la soirée de la Fête de la musique. Selon les dernières prévisions, la desserte sera réduite sur toutes les lignes sauf sur les RER A et B, la ligne K et tram T11. A noter que ce sont les lignes D et R qui risquent d'être les plus touchées par les perturbations.

«Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de reporter votre trajet», a en outre communiqué Transilien, précisant néanmoins que les «horaires du calculateur d'itinéraires tiendront compte de ces perturbations». A noter que de plus amples informations seront communiquées au cours de la soirée de dimanche, à partir de 17h.